Vitaliy Denisov, Özbekistan'ın Dünya Kupası şansını değerlendirdi

Moskova Lokomotiv formasıyla Rusya şampiyonluğu yaşayan eski Özbek futbolcu Vitaliy Denisov, Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımı hakkında görüşlerini paylaştı. Milli takımın tarihi turnuva öncesindeki ruh hali, gruptaki şansları ve kilit oyuncuların rolü üzerinde durdu.

Özbekistan milli takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerinde yer alıyor. Bu sadece futbolcular için değil, tüm ülke için büyük bir olay. Fabio Cannavaro yönetimindeki takım, K grubunda Portekiz, Kolombiya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takımlarına karşı sahaya çıkacak.

Vitaliy Denisov, şu anda Özbekistan'da tüm dikkatin milli takıma odaklandığını belirtti. Milli takımın Dünya Kupası'na katılması halk arasında büyük bir sevinç yarattı.

“Ülkede herkes Özbekistan milli takımını izliyor. Milli takım ilk kez böyle büyük bir turnuvaya gitti. Herkes çok mutlu” dedi Denisov.

Eski futbolcu, taraftar desteği hakkında da özel olarak konuştu. Bazı taraftarların takıma olan ilgiyi artırmak ve desteklemek amacıyla arabayla ABD'ye gittiklerini söyledi. Denisov, Amerika'da çok sayıda Özbek olduğunu ve orada milli takımın ciddi bir destek göreceğini vurguladı.

“Bazı taraftarlar takıma ilgiyi artırmak için arabayla ABD'ye gittiler. ABD'de milli takım ciddi şekilde desteklenecek. Oraya gittiğimde her zaman vatandaşlarımızla karşılaştım” dedi.

Bu faktör, Özbekistan milli takımı için büyük bir psikolojik güç olabilir. Çünkü Dünya Kupası'na ilk kez katılan bir takım için taraftarların güveni, desteği ve duaları çok önemlidir. Sahada 11 futbolcu oynar ama arkalarında tüm halkın umudu vardır.

Denisov'a Özbekistan'ın gruptan çıkıp çıkamayacağı soruldu. Bunu çok istediğini ancak görevin kolay olmayacağını söyledi.

“Çok isterdim ama kolay olmayacak. Umarım çocuklar kendilerini toparlar ve üst düzey bir oyun sergilerler. Kolombiya güçlü bir kadroya sahip, çok zor bir rakip” dedi Denisov.

Gerçekten de Özbekistan için grup aşaması ciddi sınavlarla dolu olacak. Kolombiya, teknik ve fiziksel açıdan güçlü, yüksek bireysel beceriye sahip oyunculardan kurulu bir takım. Portekiz ise Avrupa'nın en yıldız dolu takımlarından biri. Kongo Demokratik Cumhuriyeti de fiziksel olarak güçlü, hızlı ve mücadeleci oyunculara sahip tehlikeli bir rakip.

Bu nedenle her maçta küçük detaylar belirleyici olacak. İlk maçtaki sonuç, takımın sonraki ruh halini ciddi şekilde etkileyebilir. Denisov da özellikle Kolombiya maçının zor geçeceğini vurguluyor.

Eski savunmacı, Özbekistan milli takımının liderleri hakkında da görüşlerini bildirdi. Ona göre bu turnuvada öncelikle psikoloji belirleyici faktörlerden biri olacak. Çünkü milli takım oyuncularının çoğu bu seviyedeki bir turnuvada ilk kez yer alıyor.

“Burada öncelikle psikoloji belirleyici öneme sahip olacak. Milli takım üyelerinin çoğu bu seviyedeki bir turnuvada ilk kez oynuyor” dedi Denisov.

Dünya Kupası'nda baskı çok büyük olacak. Milyonlarca taraftarın takibi, güçlü rakipler, yeni ortam ve büyük sorumluluk, futbolculardan sadece fiziksel hazırlık değil, aynı zamanda zihinsel dayanıklılık da gerektiriyor. Bu konuda deneyimli oyuncuların rolü çok önemli.

Denisov, Abdukodir Khusanov'u milli takımın liderlerinden biri olarak gösterdi. Ona göre genç olmasına rağmen Khusanov şimdiden büyük bir tecrübe kazanıyor ve Manchester City'deki ortam gelişimini olumlu etkiliyor.

“Abdukodir Khusanov genç olmasına rağmen milli takımın liderlerinden biri. Manchester City'de kazandığı tecrübe meyvelerini veriyor. Takıma psikolojik açıdan yardımcı oluyor” dedi eski futbolcu.

Khusanov için bu Dünya Kupası, büyük sahnede kendini daha geniş çapta gösterme fırsatı olacak. İngiliz futbolunda, Pep Guardiola yönetimindeki ortamda kazanılan tecrübe, savunmacıya Dünya Kupası'nda yardımcı olabilir. Savunmadaki güveni, ikili mücadelelerdeki kararlılığı ve arka hattaki soğukkanlılığı ile takıma büyük katkı sağlamalı.

Denisov, Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev'in de liderlik özelliklerini göstermeleri gerektiğini vurguladı. Bu iki futbolcu da milli takımın hücumlarında büyük rol oynuyor.

“Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev ise liderlik özelliklerini göstermeliler” dedi Denisov.

Eldor Shomurodov, milli takımın en deneyimli forvetlerinden biri. Avrupa futbolundaki tecrübesi, sahadaki mücadeleciliği ve takımı ateşleyebilmesi Özbekistan için büyük önem taşıyor. Abbosbek Fayzullayev ise yaratıcılığı, hızlı karar verme yeteneği ve hücumdaki standart dışı hareketleriyle rakip savunmaya sorun çıkarabilir.

Özbekistan milli takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 18 Haziran'da Kolombiya'ya karşı oynayacak. Karşılaşma Mexico City'deki ünlü Azteca Stadyumu'nda yapılacak ve Taşkent saatiyle 07:00'de başlayacak. Bu maç, 'ak kurtlar' için Dünya Kupası'ndaki ilk adım olacak.

İkinci turda Fabio Cannavaro'nun öğrencileri, 23 Haziran saat 22:00'de Cristiano Ronaldo liderliğindeki Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Bu maçın sadece Özbek taraftarlar için değil, tüm futbol camiası için ilgi çekici karşılaşmalardan biri olması bekleniyor.

Gruptaki son maç 28 Haziran saat 04:30'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne karşı oynanacak. Afrika takımı, fiziksel olarak güçlü, hızlı ve ikili mücadelelerde sert oyunculara sahip olmasıyla tehlikeli kabul ediliyor.

Vitaliy Denisov'un görüşleri, Özbekistan'ın Dünya Kupası'na katılımının şimdiden tarihi bir olay olduğunu gösteriyor. Ancak sahadaki görev henüz bitmedi. Gruptan çıkmak kolay olmayacak ama futbolda mücadele, inanç ve doğru hazırlık çok şeyi değiştirebilir.

Taraftarlar ise milli takımdan tek bir şey bekliyor: her maçta sonuna kadar savaşmak, yüreğiyle oynamak ve Özbekistan'ın onurunu layıkıyla korumak. Denisov'un dediği gibi, bu seviyede psikoloji çok önemli. Eğer futbolcular baskıyı yenip kendi oyunlarını sergileyebilirlerse, 'ak kurtlar' Dünya Kupası'nda iz bırakabilirler.