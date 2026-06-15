İspanya ve Kabo Verde Milli Takımlarının İlk 11'leri Açıklandı

Dünya futbolseverlerin gözleri Kuzey Amerika sahalarına çevrilmişken, milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği dev randevu başlamak üzere. 2026 Dünya Kupası grup aşamasının 1. turunda, Avrupa'nın mevcut kralı olarak kabul edilen güçlü İspanya ile Afrika kıtasının hırslı temsilcisi Kabo Verde karşı karşıya geliyor. Futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bu çekişmeli mücadele öncesinde, her iki takımın teknik direktörleri sahaya çıkacak en güçlü ilk 11'lerini resmen açıkladı.

«La Roja»nın korkutucu kadrosu ve Taşkent saati

Taşkent saatiyle 21:00'de başlayacak olan bu sert çarpışmada, İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente sahaya gerçek bir yıldızlar topluluğu ve savaşçı bir kadro sürüyor. Takımın yakın geçmişteki parlak başarılarını korumak adına, orta saha ve hücum hattında dünyanın en değerli ve yetenekli futbolcuları yer alıyor. Afrika temsilcisi ise deneyimli ve fiziksel olarak güçlü lider oyuncularıyla Avrupa devine beklenmedik bir sürpriz hazırlama arzusuyla sahaya çıkıyor.

2026 Dünya Kupası 1. turundaki bu mücadele için milli takımların başlangıç kadrolarını aşağıda detaylıca inceleyebilirsiniz:

2026 Dünya Kupası. 1. Tur

İspanya – Kabo Verde

İspanya: Simon, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Llorente, Ruiz, Rodri, Pedri, Gavi, Torres, Oyarzabal.

Kabo Verde: Vozinha, Lopes, Borges, Lopes Cabral, Moreira, Mendes, Duarte, Arcângelo, Lenini, Cabral, Livramento.

Sahada gerçek bir savaş ve büyük bir entrika

Futbol uzmanları bu maç öncesinde İspanya'yı net favori olarak görse de, Kabo Verde'nin dirençli ve disiplinli bir takım olması mücadelenin oldukça zorlu ve sert geçeceğine işaret ediyor. Özellikle «La Roja» kadrosunda orta sahayı kontrol eden Rodri, Pedri ve Gavi üçlüsünün ilk dakikalardan itibaren sahada olması, hem Madrid hem de Barselona taraftarlarını mutlu etti. Hücum hattında ise Ferran Torres ve Oyarzabal rakip savunmayı yarmaya çalışacak. Saat 21:00'den itibaren bizi gerçek bir futbol şovu ve beklenmedik dramlar bekliyor!

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