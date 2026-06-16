Luis de la Fuente Kabo Verde Beraberliğinin Ardından Konuştu

·47·Spor
Luis de la Fuente Kabo Verde Beraberliğinin Ardından Konuştu

2026 Dünya Kupası'nın ilk turunda beklenmedik bir puan kaybı yaşayan İspanya milli takımı etrafındaki tartışmalar alevlendi. Turnuvaya ilk kez katılan Kabo Verde milli takımının sağlam savunma duvarını aşamayarak golsüz (0:0) beraberliğe razı olan "La Roja"nın teknik direktörü Jose Luis de la Fuente, maçın ardından görüşlerini ve acı tespitlerini paylaştı. Deneyimli teknik adam, karşılaşmadaki başarısızlığın nedenlerini açıklayarak gelecek planlarına değindi.

Teknik direktörün görüşü: «Galibiyeti tamamen hak ediyorduk»

Uluslararası Futbol Federasyonu — FIFA'nın resmi web sitesinde yayınlanan habere göre, İspanyol teknik adam sahada yaşananlardan memnun kalmadığını gizlemedi:

Luis de la Fuente'nin maç sonrası açıklaması:

«Bugünkü yoğun mücadelede kesinlikle üç puanı alıp sahayı zaferle terk etmemiz gerekiyordu. Çünkü maç boyunca yaratılan sayısız net fırsat, kontrol ve genel durumu göz önüne alırsak, İspanya bu galibiyeti hak etmişti. Ancak oyuncularımda fiziksel zindelik eksikti ve son vuruşlarda isabet sorunu yaşadık. Şimdi bu sonucu unutup tüm dikkatimizi gruptaki bir sonraki rakibimiz olan Suudi Arabistan ile oynayacağımız kritik maça vermeliyiz».

Teknik direktör, takımın henüz ritmini tam olarak bulamadığını ve oyunun tüm taktiksel yönlerini geliştirmek için aralıksız çalışmaya devam edeceklerini özellikle vurguladı.

Aşağıdaki resmi spor analiz tablosu aracılığıyla İspanya milli takımının ilk turdaki sorunlarını ve gruptaki gelecek planlarını yakından inceleyebilirsiniz:

Milli Takım Teknik Direktörü

İlk turdaki beklenmedik sonuç

Rakibin baskın yönü

Takımda gözlemlenen temel eksiklikler

Resmi açıklamanın yapıldığı kaynak

Teknik direktörün bir sonraki planı

Jose Luis de la Fuente


(İspanya Milli Takımı)

İspanya — Kabo Verde


0:0

Fiziksel güç ve yoğun savunma

• Fiziksel zindelik eksikliği


• Şutlardaki isabet sorunu

FIFA resmi sitesi


(FIFA.com)

Suudi Arabistan maçı hazırlıkları

«Bu bir Dünya Kupası — burada zayıf rakip yoktur»

De la Fuente, Afrika kıtasından gelen rakiplerinin gösterdiği direnci de takdir etti. Sözlerine göre, teknik ekip Kabo Verde'nin tam olarak böyle yoğun ve derin bir savunma taktiği uygulayacağını, sahaya fiziksel olarak güçlü oyuncular süreceğini önceden tahmin etmişti.

«Rakibin fiziksel gücüne, bizdeki yorgunluk belirtileri ve zindelik eksikliği eklenince sonuç böyle oldu. Ancak bu bir Dünya Kupası. Mundial'de zayıf rakip olmaz, her takım sonuna kadar savaşır» diyerek sözlerini tamamlayan İspanyol teknik adamın ardından, İspanyol taraftarlar Suudi Arabistan ile oynanacak 2. tur maçında takımdan sadece hücum futbolu ve ilk 3 puanı bekliyor.

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Luis de la FuenteİspanyaYeşil Burun AdalarıSuudi ArabistanFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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