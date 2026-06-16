Hans Niemann Taşkent Turnuvası ve Özbek Pilavı Hakkında Konuştu

Başkentimiz Taşkent, dünyanın en seçkin zihinlerini bir araya getirerek bir kez daha dünya kamuoyunun dikkat merkezi oldu. Satranç dünyasının en sansasyonel ve ünlü isimlerinden biri olan Amerikalı ünlü büyükusta Hans Niemann, Taşkent'te yüksek düzeyde organize edilen «UzChess Cup Masters» uluslararası turnuvasındaki katılımının ardından izlenimlerini paylaştı. Dünyanın en güçlü satranç oyuncuları listesinde sağlam bir yere sahip olan Niemann, bu büyük turnuvayı 7. sırada tamamladı. Tahtada geçen 9 zorlu fırsattan toplam 4 puan toplamayı başardı. Turnuvanın ardından Amerikalı büyükusta, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Özbek halkına özgü eşsiz ve samimi misafirperverlik için sonsuz teşekkürlerini sundu.

«Havalimanındaki Özbek pilavı ve satranca olan güçlü sevgi»

Hans Niemann, sosyal medyadaki özel mesajında Taşkent ziyaretinin kendisinde çok sıcak izlenimler bıraktığını ve ülkemizden büyük ilham aldığını gizlemedi:

Amerikalı büyükusta Hans Niemann'ın samimi itirafları: «Taşkent'te gerçekleşen bu büyük turnuva beklediğim ve istediğim düzeyde ideal geçmemiş olsa da, bu harika yolculuğu havalimanında hazırlanan milli ve klasik Özbek pilavının tadını çıkararak noktaladım. Özbekistan halkının satranç sporuna olan sonsuz sevgisi, tutkusu ve iç enerjisi insanı gerçekten ruhlandırıyor. Kadim ve genç şehir Semerkent'te düzenlenecek olan bir sonraki Dünya Satranç Olimpiyatları'na dönmeyi büyük bir arzu ve heyecanla bekliyorum!»

Aşağıdaki resmi turnuva sonuçları ve siyasi-sportif analiz tablosu aracılığıyla «UzChess Cup Masters» turnuvasının nihai sonuçlarını ve Hans Niemann'ın uluslararası satranç dünyasındaki konumunu yakından inceleyebilirsiniz:

Turnuva adı ve yapıldığı yer Uluslararası turnuvanın mutlak galibi Dramatik tie-break rakibi Hans Niemann'ın turnuvadaki derecesi Niemann'ın FIDE dünya sıralamasındaki yeri Büyükustanın şöhret yolu UzChess Cup Masters

(Taşkent şehri) Muhiddin Madaminov

(19 yaşında, Özbekistan) Shamsiddin Vohidov

(Klasik aşamada 5,5 puandan) 7. sıra

(9 oyunda 4 puan) 12. sıra

(Elit kategori, 2742 reyting) 2022: Magnus Carlsen ile yaşanan tartışmalı düello

19 yaşındaki Özbek yeteneğin zaferi ve Niemann efsanesi

Özbek taraftarlar için bu turnuvanın bir diğer sevindirici yanı, «UzChess Cup Masters» ana ödülünün ve mutlak şampiyonluğun 19 yaşındaki yetenekli satranç oyuncumuz Muhiddin Madaminov'a nasip olmasıdır. Genç yetenek, oldukça dramatik ve gergin geçen belirleyici tie-break mücadelesinde vatandaşı olan deneyimli Shamsiddin Vohidov'u mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı. Belirtmek gerekir ki, ilk klasik aşama sonuçlarına göre her iki Özbek satranç oyuncusu da 5,5 puan toplayarak liderliği paylaşıyordu.

Bilgi olarak eklemek gerekir ki, Amerikalı konuk Hans Niemann, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından açıklanan resmi dünya sıralamasının klasik kategorisinde 2742 reyting puanı ile dünyanın en güçlü satranç oyuncuları arasında 12. sırada yer almaktadır. Özellikle 2020'den sonra, 2022 yılında dünya şampiyonu Magnus Carlsen ile yaşadığı dünyadaki en sansasyonel ve tartışmalı düellodan sonra tüm dünya basınının odağı haline geldi. Şu anda gezegenimizin en dikkat çeken ve özgün tarza sahip satranç yıldızlarından biri olarak kabul edilmektedir.

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