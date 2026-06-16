Sadece Erling Haaland Değil: Norveç Dünya Kupası'nda Sürpriz Yapabilir

Norveç milli takımı, 28 yıllık bir aranın ardından nihayet futbol dünyasının en büyük sahnesi olan Dünya Kupası'na geri dönüyor. Birçok kişi bu takımı sadece Erling Haaland ile ilişkilendirse de, İskandinavlar Kuzey Amerika'daki turnuvaya sadece tek bir yıldızla değil, oturmuş ve güçlü bir takım ruhuyla geliyorlar. Bu kadronun Norveç'i turnuvanın ana "sürpriz atı" haline getirmesi bekleniyor. Goal.com haber veriyor.

Kuşkusuz Erling Haaland, takımın temel silahı olmaya devam edecek. Manchester City forveti, elemelerdeki sekiz maçın tamamında gol atarak toplam 16 gol bulmayı başardı. Moldova ağlarına beş, İsrail karşısında ise üç gol atması, onun gezegenimizdeki en iyi golcülerden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ancak modern futbolda en güçlü forvet bile kaliteli paslar olmadan verimli olamaz.

Hücumdaki genç yetenekler ve yeni güçler

Stale Solbakken yönetimindeki takımda Haaland'a destek verecek yetenekli futbolcular oldukça fazla. Özellikle sol kanatta RB Leipzig'in 21 yaşındaki yetenekli ismi Antonio Nusa görev yapıyor. Rakip savunmacıları eksiltme ve beklenmedik kararlar verme konusunda oldukça etkili. Elemelerde altı gole doğrudan katkı sağlayarak İtalya karşısında alınan büyük galibiyetlerde ana rol oynadı.

Ayrıca yedek kulübesinde de güçlü oyuncular mevcut. Benfica'da Jose Mourinho yönetiminde kendini gösteren 22 yaşındaki Andreas Schjelderup bunlardan biri. Sezonun ikinci yarısında 14 maçta 10 gol pozisyonunda yer aldı ve Ocak ayında Şampiyonlar Ligi kapsamında Real Madrid ağlarına attığı duble ile potansiyelini sergiledi. Uzmanlar onun gelecekte dünya çapında bir yıldız olacağını öngörüyor.

Taktik esneklik ve deneyim

Norveç hücum hattının bir diğer önemli parçası ise Atletico Madrid forveti Alexander Sorloth. Her ne kadar santrafor olsa da, milli takımda sık sık sağ kanatta görevlendiriliyor. 195 cm boyundaki bu futbolcu, hücum sırasında merkeze kayarak Haaland ile birlikte rakip ceza sahası içinde çift yönlü tehlike yaratıyor. Sorloth da elemelerdeki sekiz maçta sekiz skor katkısı sağladı.

Goal.com analizine göre, Norveç "ölüm grubu"nda yer almış olsa bile potansiyelleri yüksek görülüyor. Takım sadece Erling Haaland'ın bireysel yeteneğine dayanmak yerine, kanatlardaki yaratıcılık ve taktik disiplin sayesinde her rakibe sorun çıkarabilir. İskandinavlar için bu turnuva sadece bir geri dönüş değil, aynı zamanda yeni altın jenerasyonlarını dünyaya tanıtma fırsatıdır.