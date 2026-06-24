Polymarket Tahmini: Harry Kane Ballon d'Or'un Ana Favorisi

2026 Ballon d'Or yarışı giderek kızışıyor. Polymarket platformasındaki son tahminlere göre, İngiltere milli takımının forveti Harry Kane şu an için ödülü kazanmak adına ana favori olarak gösteriliyor.

Platforma verilerine göre Kane'in Ballon d'Or'u kazanma ihtimali yüzde 30 olarak değerlendiriliyor. Bu oran, listedeki diğer adayların oranlarından oldukça yüksek.

İkinci sırada Fransa milli takımının yıldızı Kylian Mbappe yer alıyor. Onun kazanma ihtimali yüzde 14 olarak belirtiliyor.

İlginç olan ise, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'i temsil eden Lionel Messi'nin de ana adaylar arasında kalmaya devam etmesi. Arjantinli futbolcunun şansı yüzde 12 olarak değerlendiriliyor.

Messi ile aynı oranı yakalayan Lamine Yamal ise dördüncü sırada yer alıyor. Genç İspanyol yıldızın Ballon d'Or'u kazanma ihtimali de yüzde 12 olarak görülüyor.

İlk beşi, bir diğer Fransız futbolcu Ousmane Dembele tamamlıyor. Onun şansı yüzde 9 olarak değerlendirildi.

Polymarket sıralaması:

Harry Kane — %30 Kylian Mbappe — %14 Lionel Messi — %12 Lamine Yamal — %12 Ousmane Dembele — %9

Harry Kane'in favori olarak gösterilmesi, kulüp ve milli takımdaki golcülüğü ile ilgili olabilir. Forvet oyuncusu kritik maçlarda gol atmaya devam ederse, şansları daha da artabilir.

Bununla birlikte, Dünya Kupası'nın geri kalan maçları Ballon d'Or yarışı üzerinde ciddi bir etki yaratabilir. Messi, Mbappe veya Yamal'dan biri takımını belirleyici aşamalara taşırsa, sıralamanın kısa sürede değişmesi işten bile değil.

Şunu belirtmek gerekir ki, Polymarket verileri resmi bir sıralama değildir. Bu veriler, platform katılımcılarının olası sonuçlara dayalı tahminlerini yansıtmaktadır.

Şimdilik temel soru cevapsız kalıyor: Harry Kane üstünlüğünü koruyacak mı, yoksa Messi, Mbappe veya Yamal'dan biri beklenmedik bir dönüş yapacak mı?