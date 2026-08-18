Oppo Find X10 gelişmiş ekran teknolojisiyle donatılacak

·2·Teknoloji
Oppo Find X10 gelişmiş ekran teknolojisiyle donatılacak

Yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonlar pazarında bir başka önemli teknolojik atılım kaydedildi. Ixbt.com yayınında yer alan habere göre, tanınmış ve güvenilir kaynak Digital Chat Station, yeni nesil Oppo Find X10 cihazını test ederek ekranının aynı anda birkaç alanda ciddi iyileştirmeler sunduğunu doğruladı. Bu konuyu Ixbt.com haber veriyor.

Çin’in önde gelen teknoloji markalarından biri olan Oppo’nun, ortaklarıyla birlikte mobil sektör için köklü biçimde yeni bir ekran teknolojisi geliştirdiği ortaya çıktı. Bu yaklaşım, ekran özelliklerini yeni bir seviyeye taşıyarak kullanıcılara yalnızca yüksek kaliteli görüntü değil, aynı zamanda göz sağlığı açısından da önemli avantajlar sunuyor.

Yenilikçi ekran ve göz koruması

Yeni teknolojinin başlıca başarılarından biri olarak, sektördeki en geniş BT.2020 renk gamının sunulduğu belirtiliyor. Ayrıca yeni ekranın, kendi sınıfındaki en yüksek faydalı kırmızı ışık seviyesine ve en düşük zararlı mavi ışık miktarına sahip olacağı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre bu teknik çözüm, ekranın renk doğruluğunu tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. Bununla birlikte, modern kullanıcıların karşılaştığı temel sorunlardan biri olan ekran ışınımının gözler üzerindeki olumsuz etkisinin de önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Tasarım ve gelecekteki rekabet

Oppo Find X10 modeli yalnızca teknik özellikleriyle değil, görünümüyle de dikkat çekiyor. Kaynağın aktardığına göre cihazın ekranı son derece ince çerçevelerle çevrelenecek. Bu sonuca, şirketin yeni özel üretim hattını devreye alması sayesinde ulaşıldı.

Günümüzde akıllı telefon pazarındaki rekabet oldukça yoğun. Ancak mevcut bilgilere göre Oppo’nun başlıca rakipleri benzer teknolojiler üzerinde çalışıyor olsa da, bu çözümlerinin pazara ancak gelecek yıl çıkması mümkün. Bu durum, Oppo Find X10 modeline kendi segmentinde geçici bir avantaj sağlayacak.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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