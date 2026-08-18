Wayne Rooney Arsenal hakkında tahminde bulundu

İngiltere Premier League'inde yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala futbol dünyasının ünlü isimleri tahminlerini paylaşıyor. Manchester United'ın efsanevi forveti Wayne Rooney'ye göre Londra ekibi Arsenal, bu sezon şampiyonluk unvanını kazanmanın en güçlü adayı konumunda ve turnuvada açık ara öne çıkabilir. Bu haberi Goal.com bildirdi .

The Stick to United podcast'inde konuşan Rooney, Mikel Arteta yönetimindeki takımın şansını yüksek değerlendirdi. Rooney'ye göre, geçen sezon uzun bir aranın ardından İngiltere şampiyonluğunu kazanan Topçular, unvanını layıkıyla savunmak için gereken tüm imkânlara sahip.

Takipçiler ve rekabetteki değişimler

ixbt.com ve diğer kaynakların aktardığına göre Wayne Rooney, sezon öncesinde rakip takımlarda yaşanan değişikliklere de özellikle değindi. Rooney'ye göre puan tablosunun üst sıralarındaki durum oldukça karmaşık ve önemli değişikliklere gebe olacak.

Rooney, rakip kulüplerdeki teknik direktör değişikliklerine ve kadro değişimlerine dikkat çekerek şunları söyledi: «Arsenal ve Manchester City'ye bakıyorsunuz; Chelsea ve Tottenham bu sezon kesinlikle çok daha güçlü olacak. Liverpool da mücadeleye devam edecek. Bu nedenle bu sezon çok zor geçecek».

Manchester United ve ilk dört

Eski forvet, kendisi için özel bir yere sahip olan Manchester United'ın şansını da değerlendirdi. Rooney'nin tahminine göre Michael Carrick yönetimindeki takım, bu sezon Premier League'in ilk dört sırasında yer alabilir. Rooney, kulübün Şampiyonlar Ligi biletini korumasının ve rekabet gücünü kaybetmemesinin önemli olduğunu vurguladı.

«Arsenal şampiyonluk için açık ara favori. Ancak Manchester United, Manchester City ile mücadele ederek ikinci sırayı alabilir mi ve gelecek sezon şampiyonluk için gerçekten yarışabilir mi? Bunu zaman gösterecek» diye ekledi Rooney.

Hatırlanacağı üzere Arsenal, sezon öncesi Community Shield maçında Manchester City'yi mağlup ederek ilk kupasını kazanmıştı. Arteta'nın öğrencileri ligdeki ilk maçını kendi sahasında oynayacak.