Wayne Rooney Arsenal hakkında tahminde bulundu

·0·Spor
Wayne Rooney Arsenal hakkında tahminde bulundu

İngiltere Premier League'inde yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala futbol dünyasının ünlü isimleri tahminlerini paylaşıyor. Manchester United'ın efsanevi forveti Wayne Rooney'ye göre Londra ekibi Arsenal, bu sezon şampiyonluk unvanını kazanmanın en güçlü adayı konumunda ve turnuvada açık ara öne çıkabilir. Bu haberi Goal.com bildirdi .

The Stick to United podcast'inde konuşan Rooney, Mikel Arteta yönetimindeki takımın şansını yüksek değerlendirdi. Rooney'ye göre, geçen sezon uzun bir aranın ardından İngiltere şampiyonluğunu kazanan Topçular, unvanını layıkıyla savunmak için gereken tüm imkânlara sahip.

Takipçiler ve rekabetteki değişimler

ixbt.com ve diğer kaynakların aktardığına göre Wayne Rooney, sezon öncesinde rakip takımlarda yaşanan değişikliklere de özellikle değindi. Rooney'ye göre puan tablosunun üst sıralarındaki durum oldukça karmaşık ve önemli değişikliklere gebe olacak.

Rooney, rakip kulüplerdeki teknik direktör değişikliklerine ve kadro değişimlerine dikkat çekerek şunları söyledi: «Arsenal ve Manchester City'ye bakıyorsunuz; Chelsea ve Tottenham bu sezon kesinlikle çok daha güçlü olacak. Liverpool da mücadeleye devam edecek. Bu nedenle bu sezon çok zor geçecek».

Manchester United ve ilk dört

Eski forvet, kendisi için özel bir yere sahip olan Manchester United'ın şansını da değerlendirdi. Rooney'nin tahminine göre Michael Carrick yönetimindeki takım, bu sezon Premier League'in ilk dört sırasında yer alabilir. Rooney, kulübün Şampiyonlar Ligi biletini korumasının ve rekabet gücünü kaybetmemesinin önemli olduğunu vurguladı.

«Arsenal şampiyonluk için açık ara favori. Ancak Manchester United, Manchester City ile mücadele ederek ikinci sırayı alabilir mi ve gelecek sezon şampiyonluk için gerçekten yarışabilir mi? Bunu zaman gösterecek» diye ekledi Rooney.

Hatırlanacağı üzere Arsenal, sezon öncesi Community Shield maçında Manchester City'yi mağlup ederek ilk kupasını kazanmıştı. Arteta'nın öğrencileri ligdeki ilk maçını kendi sahasında oynayacak.

Wayne RooneyArsenalManchester UnitedPremier LeagueFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Jay-Jay Okocha Lionel Messi'yi seçti: O başka bir gezegendenJay-Jay Okocha Lionel Messi'yi seçti: O başka bir gezegendenBugün, 14:53Chelsea, Enzo Fernández'in olası ayrılığına hazırlanıyorChelsea, Enzo Fernández'in olası ayrılığına hazırlanıyorBugün, 14:50Alessio Tacchinardi Serie A'nın favorilerini açıkladıAlessio Tacchinardi Serie A'nın favorilerini açıkladıBugün, 14:40Pep Guardiola ile Kyle Walker arasında soyunma odasında yaşanan kavga ortaya çıktıPep Guardiola ile Kyle Walker arasında soyunma odasında yaşanan kavga ortaya çıktıBugün, 14:17Rafael Leão'nun Milan'dan ayrılması bekleniyorRafael Leão'nun Milan'dan ayrılması bekleniyorBugün, 13:19Chelsea yönetiminde değişiklikler: Todd Boehly hisselerini satabilirChelsea yönetiminde değişiklikler: Todd Boehly hisselerini satabilirBugün, 12:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı