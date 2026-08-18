Teksas’ta Bekâr Kadınlar İçin Sıra Dışı Bir Köy Kuruldu

Teksas’ta Robin Yerian adlı emekli bir kadın, “Kuş Yuvası” adını verdiği sıra dışı bir köy kurdu. Buradaki evler yalnızca bekâr kadınlara kiralanıyor. Haberi The Sun duyurdu.

Köyde, kadınlara huzurlu, güvenli ve nispeten uygun maliyetli koşullarda yaşama imkânı sunan birkaç küçük ev bulunuyor. Evlerin kira fiyatları aylık 450 dolardan başlıyor.

Projenin kurucusu, sakinlere yalnızca finansal bağımsızlık ve özgürlük değil, aynı zamanda birbirini destekleyen uyumlu bir topluluk sunmayı amaçlıyor.

Yerian, bu projeyi hayata geçirmek için emeklilik birikimlerinden para harcadı. Beş dönümlük araziyi 35 bin dolara satın aldı, ardından kanalizasyon, elektrik ve su altyapısı ile yol yapımı ve çevre düzenlemesi için 150 bin dolar daha harcadı.

Şu anda köyde 52 yaş ve üzeri 12 kadın yaşıyor. Bunların çoğu hiç evlenmemiş, boşanmış veya dul kadınlardan oluşuyor.

Yerian’ın söylediğine göre, burada yaşamak isteyenlerin ilgisi beklenenden çok daha yüksek oldu. Özellikle geçen yaz köydeki tek boş yer için yaklaşık 500 aday başvurdu. Bu nedenle yeni sakinleri seçme sürecine daha ciddi yaklaşılmaya başlandı.

Artık köye taşınmak isteyen her adayın öncelikle kurucuyla ve diğer sakinlerle yüz yüze tanışması gerekiyor.

Köyün temel fikri ise yalnızca aynı yerde yaşamaktan daha geniş bir anlam taşıyor: Kadınlara güvenli bir ortamda bağımsız bir hayat sürme ve birbirini destekleyen bir topluluğun parçası olma imkânı sunmak.