Teksas’ta Bekâr Kadınlar İçin Sıra Dışı Bir Köy Kuruldu

·2·Dünya
Teksas’ta Bekâr Kadınlar İçin Sıra Dışı Bir Köy Kuruldu

Teksas’ta Robin Yerian adlı emekli bir kadın, “Kuş Yuvası” adını verdiği sıra dışı bir köy kurdu. Buradaki evler yalnızca bekâr kadınlara kiralanıyor. Haberi The Sun duyurdu.

Köyde, kadınlara huzurlu, güvenli ve nispeten uygun maliyetli koşullarda yaşama imkânı sunan birkaç küçük ev bulunuyor. Evlerin kira fiyatları aylık 450 dolardan başlıyor.

Projenin kurucusu, sakinlere yalnızca finansal bağımsızlık ve özgürlük değil, aynı zamanda birbirini destekleyen uyumlu bir topluluk sunmayı amaçlıyor.

Yerian, bu projeyi hayata geçirmek için emeklilik birikimlerinden para harcadı. Beş dönümlük araziyi 35 bin dolara satın aldı, ardından kanalizasyon, elektrik ve su altyapısı ile yol yapımı ve çevre düzenlemesi için 150 bin dolar daha harcadı.

Şu anda köyde 52 yaş ve üzeri 12 kadın yaşıyor. Bunların çoğu hiç evlenmemiş, boşanmış veya dul kadınlardan oluşuyor.

Yerian’ın söylediğine göre, burada yaşamak isteyenlerin ilgisi beklenenden çok daha yüksek oldu. Özellikle geçen yaz köydeki tek boş yer için yaklaşık 500 aday başvurdu. Bu nedenle yeni sakinleri seçme sürecine daha ciddi yaklaşılmaya başlandı.

Artık köye taşınmak isteyen her adayın öncelikle kurucuyla ve diğer sakinlerle yüz yüze tanışması gerekiyor.

Köyün temel fikri ise yalnızca aynı yerde yaşamaktan daha geniş bir anlam taşıyor: Kadınlara güvenli bir ortamda bağımsız bir hayat sürme ve birbirini destekleyen bir topluluğun parçası olma imkânı sunmak.

TeksasRobin YerianBird’s NestThe Sun
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Sis düdüğüyle kutup ayısını uyandıran gemi kaptanına para cezası verildiSis düdüğüyle kutup ayısını uyandıran gemi kaptanına para cezası verildiBugün, 14:22İnternette gerçek insan mumyaları tehlikeli biçimde satılıyorİnternette gerçek insan mumyaları tehlikeli biçimde satılıyorBugün, 09:58TikTok yıldızına silahlı saldırı: Pakistan'da 28 yaşındaki blog yazarı vurularak öldürüldüTikTok yıldızına silahlı saldırı: Pakistan'da 28 yaşındaki blog yazarı vurularak öldürüldüBugün, 09:562.488 karatlık nadir elmas sonunda alıcısını buldu2.488 karatlık nadir elmas sonunda alıcısını bulduBugün, 09:44Ormanda Bulunan Yavru Ayı Ailenin “Çocuğu” Oldu: Stepan Nasıl Büyüdü?Ormanda Bulunan Yavru Ayı Ailenin “Çocuğu” Oldu: Stepan Nasıl Büyüdü?Bugün, 09:44Amerikalı genç, Rubik Küpü’nü gözleri bağlı şekilde 11,56 saniyede çözerek rekor kırdıAmerikalı genç, Rubik Küpü’nü gözleri bağlı şekilde 11,56 saniyede çözerek rekor kırdıBugün, 09:31
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti