Sis düdüğüyle kutup ayısını uyandıran gemi kaptanına para cezası verildi

Norveç'in Svalbard takımadaları yakınlarında, gemi kaptanı kıyıda dinlenen kutup ayısını sis düdüğüyle rahatsız ettiği için 5,2 bin dolardan fazla para cezası ödemek zorunda kaldı. Olay Svalbard bölgesinde meydana geldi. Haberi TRT Haber duyurdu.

Edinilen bilgilere göre gemi, ayının yakınından geçerken kaptan güçlü bir düdük çaldı. Sesten ürkerek uyanan kutup ayısı dinlendiği yeri terk etti. Svalbard Valisi Lars Fause bu olayı hayvanı gereksiz yere rahatsız etmek olarak değerlendirdi.

Svalbard'da kutup ayılarını kasıtlı olarak kendine çekmek, takip etmek veya rahatsız edici davranışlarda bulunmak yasaktır. 2025 yılında yürürlüğe giren kurallara göre insanların kutup ayısından en az 300 metre uzakta durması gerekiyor. Özellikle 1 Mart-30 Haziran arasındaki dönemde asgari mesafe 500 metre olarak belirlendi.

Uzmanlar, bu tür kuralların boşuna getirilmediğini belirtiyor. Kutup ayıları Arktik ekosisteminin önemli bir parçası ve aşırı rahatsızlık onların doğal davranışlarını etkileyebilir. Norveç Kutup Araştırmaları Enstitüsü'ne göre geminin sakince durması genellikle ayı için büyük bir stres oluşturmazken, insanların onu aktif şekilde takip etmesi veya rahatsız etmesi tehlikeli kabul ediliyor.

Bu, Svalbard'da kutup ayılarını rahatsız ettikleri için ceza uygulanan ilk olay da değil. 2024 yılında iki rehber, bir kutup ayısı ve yavrusuna yaklaşarak onları yiyecek aradıkları bölgeden ayrılmaya zorladıkları için kişi başı 20 bin Norveç kronu para cezasına çarptırılmıştı.