Sergio Busquets Barcelona'ya teknik direktör olarak döndü

İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Sergio Busquets, teknik direktörlük kariyerindeki ilk adımı atarak çocukluk kulübü Barcelona'ya döndü. Goal.com'un haberine göre eski orta saha oyuncusu, Katalan kulübünün rezerv takımı Barça Atlètic'in teknik direktörü Juliano Belletti'nin ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapmaya başladı. Bu atama kulübün resmi kaynakları tarafından duyurulurken, taraftarlar için duygusal ve sevindirici bir gelişme oldu. Bu konuda Goal.com haber verdi.

Hatırlanacağı üzere deneyimli futbolcu, geçen yılın sonunda ABD kulübü Inter Miami'deki kariyerinin ardından profesyonel oyunculuk hayatını noktalamıştı. O dönemde New England Revolution'a karşı oynanan maçın ardından gelecekte teknik direktörlük yapmak istediğini, ancak öncelikle bir yıl ara vermeyi planladığını açıklamıştı. Aradan aylar geçtikten sonra Busquets, sahadaki zengin deneyimini artık teknik direktörlük kulübesinde sürdürmeye karar verdi.

Yeni görev ve eğitim süreci

Bu atama yalnızca sembolik bir adım değil, aynı zamanda ciddi bir mesleki gelişim aşaması. Barcelona'da geçirdiği parlak yılların ardından üç yıl sonra kulübe dönen Busquets, Juliano Belletti yönetimindeki teknik ekipte çalışmaya başladı. Aynı zamanda UEFA lisanslarını alabilmek için gerekli eğitim kurslarını tamamlama çalışmalarını sürdürüyor.

Barça Atlètic, Barcelona sisteminin ana rezerv takımıdır ve La Masia akademisinin aksine profesyonel liglerde mücadele eder. Takım günümüzde İspanyol futbolunun dördüncü kademesi olan Segunda Federación'da yer alıyor ve üst liglere dönmeyi hedefliyor. Busquets'in sahadaki eşsiz oyun zekâsı ve taktik bilgisiyle genç futbolcuların gelişiminde önemli bir rol oynaması bekleniyor.