Gelinlik giyerek cezaevine giden kadının nikâhı neden ertelendi?

·20·Dünya
Gelinlik giyerek cezaevine giden kadının nikâhı neden ertelendi?

Kırgızistan’da sosyal medyada yayılan bir video kullanıcıların dikkatini çekti. Görüntülerde, 28 yaşındaki bir kadının gelinlik giyerek Çuy vilayetinin Moldavanovka köyünde bulunan 27 No’lu ceza kolonisine geldiği görülüyor. Söz konusu koloni, resmen Kırgızistan Ceza İnfaz Devlet Hizmetine bağlı bir kurum olarak kayıtlı.

Yayılan bilgilere göre kadın, bu kurumda cezasını çeken sevgilisiyle nikâh kıymak için gelmiş. Çiftin daha önce birlikte yaşadığı ve bir çocuklarının bulunduğu da belirtiliyor. Nikâh töreninin doğrudan koloninin içinde yapılması planlanmış, ancak nüfus müdürlüğü görevlileri belirlenen saatte gelmeyince tören gerçekleşmemiş.

İlginç olan şu ki Kırgızistan yasaları, bir mahkûmla nikâhın ceza infaz kurumunun içinde kıyılmasına izin veriyor. Bu durumda evlilik, kurum yöneticisiyle anlaşmaya varılarak belirlenen yerde resmî kayda geçiriliyor.

Video sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar kadının kararını ve sevdiği kişiye verdiği desteği cesaret örneği olarak değerlendirdi. Diğerleri ise bu kararı eleştirerek yanlış bir seçim olduğunu savundu.

Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadının kararı aşk ve sadakatin bir örneği mi, yoksa yanlış bir seçim mi? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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