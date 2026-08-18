Alessio Tacchinardi Serie A'nın favorilerini açıkladı

·1·Spor
Alessio Tacchinardi Serie A'nın favorilerini açıkladı

İtalya Serie A'da yeni sezon öncesinde Torino ekibi Juventus, transfer piyasasında aktif bir politika izleyerek kadrosunu önemli ölçüde güçlendirdi. Ancak eski Bianconeri orta saha oyuncusu Alessio Tacchinardi, SportMediaset'e verdiği röportajda takımın potansiyelini yüksek değerlendirmesine rağmen Juventus'u şampiyonluğun ana favorisi olarak göstermek için henüz erken olduğunu belirtti. Goal.com bildiriyor .

SportMediaset'in haberine göre Juventus, yaz transfer döneminde kadrosunu birçok yetenekli ve deneyimli futbolcuyla güçlendirdi. Özellikle Kerim Alajbegovic, Randal Kolo Muani ve Jhon Lucumí'nin transfer edilmesi takımın genel potansiyelini artırdı. Torino ekibi ayrıca kaleci Guglielmo Vicario'nun olası transferini de bekliyor.

Inter ve Napoli rakiplerinin önünde

Kadrodaki olumlu değişikliklere rağmen Tacchinardi, Serie A'daki bazı takımların şu an Juventus'tan daha üstün olduğunu ifade etti. Ona göre mevcut rekabet ortamında şampiyonluk mücadelesindeki ana avantaj hâlâ diğer kulüplerin elinde bulunuyor.

"Şu anda Inter herkesten üstün durumda", diye konuştu eski futbolcu. Tacchinardi ayrıca Napoli'nin de kadro kalitesi açısından Torino ekibinin biraz önünde olduğunu sözlerine ekledi.

Diğer adaylar ve rakiplerin analizi

Eski orta saha oyuncusu, Serie A'nın diğer iddialı kulüpleri Roma, Milan, Atalanta, Fiorentina ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Como'nun şanslarını da değerlendirdi. Ona göre bu takımların hiçbiri kadro derinliği ve kalite açısından Juventus'tan üstün değil.

"Roma ve Milan, Juventus'tan üstün değil. Atalanta'nın kadrosu da Torino ekibininkinden daha güçlü değil", dedi Tacchinardi. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Como hakkında da konuşan Tacchinardi, Cesc Fàbregas'ın başarılarına saygı duyduğunu, ancak takımın bu seviyeye yükselmesinde Juventus'un kendi fırsatlarını değerlendirememesinin de etkili olduğunu hatırlattı. Fiorentina hakkında ise Floransa ekibinin ilgi çekici futbolcuları kadrosuna kattığını, ancak henüz Juventus seviyesine ulaşamadığını belirtti.

JuventusInterSerie AFutbol Transferleriİtalya Şampiyonası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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