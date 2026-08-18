Samsung SDI ve General Motors elektrikli araçlar için yeni bataryalar geliştirecek

Samsung SDI ve General Motors şirketleri, geleceğin elektrikli araçları için yüksek performanslı prizmatik batarya hücrelerini birlikte geliştirmek üzere yeni bir anlaşmaya vardı. Bu stratejik adımın ikili iş birliğini daha da genişletmesi ve araçların elektrikli hale getirilmesine yönelik teknolojik imkânları yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un haberine göre imzalanan belge, yüksek enerji kapasitesine sahip ve hızlı şarj teknolojisini destekleyen modern prizmatik bataryaların geliştirilmesini öngörüyor. Bu çözümler, otomotiv pazarında yoğun talep gören özellikleri bir araya getiriyor.

Yapısal değişiklikler ve fabrikanın geleceği

Bu anlaşma kapsamında taraflar, kurumsal yapıyı değiştirmeye karar verdi. Samsung SDI, General Motors'un ABD'nin Indiana eyaletindeki New Carlisle kentinde bulunan SynergyCells ortak girişimindeki yüzde 49,99'luk hissesini tamamen satın aldı.

Resmî basın açıklamasında belirtildiği üzere mülkiyet yapısındaki bu değişiklik, mevcut piyasa koşullarıyla ve özellikle elektrikli araçlara yönelik talebin başlangıçta tahmin edilenden biraz daha yavaş büyümesiyle bağlantılı. Bunun sonucunda taraflar, önceki ortak girişim modelinden vazgeçerek iş birliğinin diğer verimli alanlarını araştırma konusunda anlaştı.

Kuzey Amerika'daki ilk üretim tesisi

Bu anlaşma sayesinde Samsung SDI fabrikanın tek sahibi oldu ve şirket Kuzey Amerika'daki ilk batarya üretim tesisine kavuştu. Fabrika şu anda inşaat aşamasında bulunuyor.

İnşaat tamamlandıktan sonra Samsung SDI, fabrikada öncelikle enerji depolama sistemleri (ESS) için batarya üretimine başlamayı planlıyor. ABD'de bu tür sistemlere yönelik talebin hızla artması, bu kararın başlıca nedenlerinden biri.

Ayrıca gelecekte bu tesiste elektrikli araçlara yönelik prizmatik batarya hücrelerinin üretimine de başlanabilir. Prizmatik hücreler, sert dikdörtgen tasarımları sayesinde otomotiv sektöründe önemli bir yere sahip ve batarya paketine daha verimli entegrasyon sağlıyor.