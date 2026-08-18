Chelsea, Enzo Fernández'in olası ayrılığına hazırlanıyor

·7·Spor
Chelsea, Enzo Fernández'in olası ayrılığına hazırlanıyor

Londra ekibi Chelsea, kaptan yardımcısı Enzo Fernández hakkındaki transfer söylentileri nedeniyle aktif biçimde alternatif planlar hazırlıyor. Arjantinli orta saha oyuncusu Manchester City'ye transfer olursa, "aristokratlar" onun yerini dolduracak başlıca adayı belirledi. Bu durum, yaz transfer döneminin en ses getiren gelişmelerinden biri olabilir. Goal.com haber veriyor.

The Telegraph'ın yayımladığı bilgilere göre Manchester City'nin teknik direktörü, takımın orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti. Rodri'nin Katalan ekibi Barcelona'ya transfer olmaya yakın olması ve Tijjani Reijnders'ın Al-Qadsiah'a gitmesi, "şehir ekibi"ni transfer piyasasında aktif olmaya zorluyor. Bu nedenle son şampiyon, 2022 Dünya Kupası şampiyonu Enzo Fernández'e odaklandı.

Chelsea başlangıçta lider oyuncusu için 120 milyon sterlin talep etmişti. Ancak transfer döneminin kapanmasına kısa süre kalması ve alternatif bulmanın zorluğu nedeniyle Londra ekibi oyuncunun fiyatını daha da artırdı. Transfer gerçekleşirse Chelsea'nin elde edeceği gelirin bir bölümünü kadroyu yenilemek için kullanması bekleniyor.

Alex Scott başlıca aday

Metro'nun haberine göre Chelsea yönetimi, Enzo Fernández'in ayrılması durumunda Bournemouth yıldızı Alex Scott'ı transfer etmeyi planlıyor. Bournemouth oyuncuyu satma niyetinde olmadığını kesin bir dille vurgulasa da İngiliz orta saha oyuncusunun sözleşmesinde iki yıl daha bulunması, Londra ekibine umut veriyor.

Arsenal ve Manchester United daha önce İngiltere genç milli takımının oyuncusunu takip etmişti. Ancak bu kulüplerin şu anda dikkatlerini başka futbolculara çevirmesi, Chelsea için uygun bir fırsat yaratabilir. Londra ekibi daha önce 64 milyon sterlinlik bir teklif sunmuş, ancak bu teklif reddedilmişti.

Taraftarların tepkisi ve sonraki adımlar

Enzo Fernández hakkındaki transfer söylentileri ve karakteriyle ilgili tartışmalı durumlar, takım taraftarlarının tepkisine neden oluyor. Özellikle Real Sociedad ile oynanan hazırlık maçında orta saha oyuncusu, Stamford Bridge tribünleri tarafından ıslıklarla karşılandı.

Buna rağmen Manchester City'den rekor düzeyde bir teklif gelmesi durumunda tablonun büyük ölçüde değişmesi mümkün. Chelsea yönetimi ise ortaya çıkabilecek her senaryoya hazır olmak için transfer piyasasındaki çalışmalarını daha da hızlandırdı.

ChelseaEnzo FernándezManchester CityAlex ScottPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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