Jay-Jay Okocha Lionel Messi'yi seçti: O başka bir gezegenden

Nijerya futbolunun efsane ismi Jay-Jay Okocha, dünya futbolundaki bitmeyen tartışmaya ilişkin görüşünü açıklayarak Cristiano Ronaldo'ya kıyasla Lionel Messi'yi üstün tuttu. Goal.com'un haberine göre eski orta saha oyuncusu, Arjantinli futbolcuyu saf bir sanatçı ve doğuştan bir deha olarak nitelendirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Yaklaşık yirmi yıldır taraftarlar ve eski oyuncular arasında süren Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo rekabeti hâlâ güncelliğini koruyor. Kariyerinde Paris Saint-Germain ve Bolton Wanderers formaları giyen, sahadaki eşsiz tekniğiyle tanınan Okocha, bireysel yeteneği çok iyi anlayan uzmanlardan biri.

Efsanenin tercihi ve aradaki farklar

Jon Obi Mikel ve Chris McHardy'nin sunduğu The Obi One Podcast'e konuk olan Nijerya millî takımının eski kaptanından, iki yıldız arasındaki rekabete son noktayı koyması istendi. Okocha, hiç tereddüt etmeden tercihini Lionel Messi'den yana kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun elde ettiği büyük başarıları kabul eden eski Nijeryalı futbolcu, Portekizli forvetin olağanüstü verimliliği ile Messi'nin doğal yeteneği arasında büyük bir fark olduğunu vurguladı. Ronaldo'nun oyununu diğer üst düzey golcülerin hareketleriyle karşılaştırdı.

“Messi, Messi. Ronaldo özel bir oyuncu ama benim için o bir golcü. On milyonlarca gol atabilir. O sadece bir golcü, tıpkı Erling Haaland gibi” diye açıkladı Okocha.

Doğuştan gelen deha ve sanat

Efsane oyuncu, görüşlerini sürdürürken Lionel Messi'nin topla olan doğal uyumunun onu diğerlerinden ayıran temel özellik olduğunu söyledi. Arjantinli forvetin hareketlerinde yoğun çalışmadan ziyade doğuştan gelen yeteneğin öne çıktığına dikkat çekti.

“Ama Messi başka bir gezegende. Messi sanat demek. Futbol oynamak için doğmuş. Futbol oynamazsa hastalanabilir. O bir deha ve bunu kabul etmek gerekir” diye ekledi Jay-Jay Okocha.