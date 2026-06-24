Harry Kane Gana Maçındaki Başarısızlığın Nedenini Açıkladı: İngiltere Kaptanı Eleştirilerin Odağında

İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane, Dünya Kupası grup aşamasında Gana ile oynanan golsüz beraberliğin (0-0) ardından düşüncelerini paylaştı. Takımın gol kralı, bu maçta rakip savunmacılar tarafından tamamen etkisiz hale getirildiğini ve galibiyet golünü atmak için yakaladığı altın fırsatı değerlendiremediğini açıkça itiraf etti. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Gana milli takım teknik direktörü Carlos Queiroz tarafından tercih edilen oldukça sıkı savunma taktiği, İngilizlerin hücum potansiyelini yok etti. İlk turda Hırvatistan karşısında alınan 4-2'lik farklı galibiyetin ardından taraftarlar "Three Lions"dan yine üretken bir oyun bekliyordu. Ancak Kane, maç boyunca rakip ceza sahası içinde sadece üç kez topla buluşabildi.

Taktik Tuzak ve Thomas Partey'nin Rolü

Harry Kane'in sözlerine göre, Gana orta saha oyuncusu Thomas Partey kendisine bireysel olarak markaj uyguladı ve forvetin özgürce hareket etmesine izin vermedi. Goal.com'un haberine göre, İngiltere kaptanı saha merkezine inip hücumları organize etme imkanından mahrum kaldı.

"Neredeyse tüm maç boyunca Partey beni takip etti. Derine inip ardından aniden ceza sahasına sızmak için boşluk bulamadım. Rakip ceza sahası içini çok düzenli savundu. Birçok pas yaptık ancak topa ilk ulaşma şansımız olmadı", diye açıkladı deneyimli forvet.

Maçın son dakikalarında İngiltere'nin galibiyeti koparmak için harika bir fırsatı vardı. Nico O'Reilly'nin şutu direkten döndükten sonra top Kane'e geldi ancak oyuncu bu uygun pozisyonu değerlendiremedi. Forvet, bu durumu profesyonelce karşılayarak futbolla böyle durumların yaşanabileceğini vurguladı.

"Sadece böyle bir fırsatın gelmesini beklemiştim. Bir forvet olarak bazen topun beklenmedik bir yöne sekmesini kollamak zorunda kalırsınız. Topu kaleye doğru doğru yönlendiremedim, oysa normalde böyle durumlarda hata yapmazdım. Uzun zamandır forvetim ve her şutun her zaman golle sonuçlanmayacağını iyi biliyorum", dedi Harry Kane.

Bu beraberlik taraftarları biraz hayal kırıklığına uğratsa da, İngiltere milli takımı grupta hala lider konumlarından birinde yer alıyor. Takım şimdi tüm dikkatini Panama ile oynanacak kritik maça verecek. Bu maçtaki galibiyet, İngilizlere L grubunda liderliği garantileme imkanı tanıyacak.