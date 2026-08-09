Atalanta, Manchester City'nin savunmacısı Juma Bah'ı kadrosuna katmak istiyor

·54·Spor
Atalanta, Manchester City'nin savunmacısı Juma Bah'ı kadrosuna katmak istiyor

İtalya'nın Atalanta kulübü, İngiltere'nin Manchester City takımına ait genç savunmacı Abdulai Juma Bah ile ilgileniyor. Transfer piyasasının saygın muhabiri Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre Bergamo ekibi, Sierra Leoneli futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu transfer, genç yetenek için kariyerinde önemli bir adım olabilir. Goal.com haber veriyor.

11 Nisan 2006'da Freetown'da doğan Abdulai Juma Bah, futbol kariyerine ülkesi Sierra Leone'de başladı. Savunmacı, önce ülkenin AIK Freetong ve Freetonians SLIFA takımlarında yetişti. Kısa sürede Avrupalı scoutların dikkatini çekmeyi başaran oyuncu, ardından Avrupa'ya taşındı.

Avrupa'daki İlk Adımlar ve La Liga

Futbolcu, 2004 yılında Avrupa'ya gelerek İspanya'nın Real Valladolid kulübüne kiralandı. La Liga'daki ilk maçına da bu takımın formasıyla çıkan oyuncu, Real Sociedad karşısında sahaya çıktı ve İspanyol futbolunun en üst seviyesinde kendini gösterme fırsatı buldu.

Bunun ardından Manchester City, genç yeteneğin potansiyelini yüksek değerlendirerek Ocak 2025'te onu kadrosuna kattı. Ancak İngiliz kulübü, futbolcuya hemen A takımda forma vermek yerine deneyim kazanması için Fransa'nın Lens takımına kiraladı.

Fransa Şampiyonası'ndaki Deneyim ve Millî Takım Kariyeri

Lens'teki döneminin ardından Juma Bah, 2025-2026 sezonu için bir başka Fransız kulübü Nice'e kiralandı. Bu sezon toplam 41 maçta forma giyen oyuncu, gol atamasa da savunmadaki güvenilir performansıyla uzmanların dikkatini çekti.

Uluslararası arenada da başarılı bir performans sergileyen savunmacı, Sierra Leone Millî Takımı'ndaki ilk maçına 20 Mart 2025'te Gine-Bissau karşısında alınan 3-1'lik galibiyetle sonuçlanan karşılaşmada çıktı. Güncel olarak millî takım formasıyla toplam 6 maça çıkmış durumda.

Atalanta'nın bu futbolcuyu kadrosuna katma isteği, kulübün genç ve gelecek vadeden oyunculara dayanarak kadrosunu güçlendirme stratejisiyle örtüşüyor. Görüşmelerin başarıyla sonuçlanması hâlinde Juma Bah kariyerini Serie A'da sürdürebilir.

AtalantaManchester CityJuma BahSerie ATransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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