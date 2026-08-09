Usyk, “son dansı” öncesinde kariyerini bitirme kararının gerçek nedenini açıkladı

·62·Spor
Usyk, “son dansı” öncesinde kariyerini bitirme kararının gerçek nedenini açıkladı

İki sıklet kategorisinde eski mutlak dünya şampiyonu Oleksandr Usyk, profesyonel boks kariyerini bitirme kararının ardındaki temel etkenler hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Ukraynalı efsanevi boksör, bu kararını ve spordaki gelecek planlarını The New York Times’a verdiği röportajda anlattı.

“Vücudum yoruldu, ailem ve çocuklarım var”

Usyk, boksta yıllar boyunca verilen zorlu emeğin vücudu üzerindeki etkisinden bahsederken Tyson Fury’nin kararlarını örnek gösterdi:

“Kariyerimi neden bitiriyorum? Bunu kesin olarak söyleyemem. Tyson Fury var; bir gün kariyerimi bitiriyorum diyor, sonra geri dönüyor. Yine bırakacağını söylüyor, ardından ringe çıkıyor...

Sporda çok uzun zaman geçiriyoruz. Bu yüzden ‘benim için her şey bitti’ demek çok zor. Ancak yıllarca aralıksız çalıştıktan sonra vücudunuz yorulmaya başlıyor. Benim durumum da böyle. Ben demirden yapılmadım, başka bir gezegenden gelen bir yaratık da değilim. En önemlisi, ailem ve çocuklarım var”— dedi Ukraynalı şampiyon.

“Son dans” ve Deontay Wilder ihtimali

Hatırlanacağı üzere Oleksandr Usyk’in ringdeki “son dansı” bu yılın sonu için planlanıyor.

Ukraynalı boksörün ekibi şu anda bu veda maçını organize etmek için yoğun görüşmeler yürütüyor. Boks dünyasındaki kaynaklar ve uzmanlara göre Usyk’in olası ve en cazip rakibi olarak eski Amerikalı dünya şampiyonu Deontay Wilder öne çıkıyor.

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Oleksandr UsykTyson FuryDeontay WilderThe New York TimesTelegram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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