Coca-Cola bazı ifadelerin kutulara yazılmasını yasakladı

Coca-Cola’nın müşterilere içecek kutuları ve şişelerine kısa yazılar ekleme imkânı sunan çevrim içi hizmeti beklenmedik tartışmalara yol açtı. Kullanıcılar, sistemin bazı dini ve siyasi içerikli ifadeleri kabul etmediğini, diğer tartışmalı yazılara ise izin verdiğini tespit etti.

Fox News Digital’in gerçekleştirdiği incelemede «Jesus is Lord» («İsa Rab’dir») ve «Free Palestine» («Filistin’e özgürlük») gibi ifadelerin engellendiği belirlendi. Bununla birlikte, bazı ateist ve İsrail’i destekleyen içerikli ifadelerin sistem tarafından kabul edildiği kaydedildi.

Şirketin kişiselleştirme hizmeti, 18 karakterden oluşan yazıların girilmesine olanak tanıyordu. Sistem ise dini, siyasi, ticari markalarla ilgili veya uygunsuz kabul edilen bazı kelime ve ifadeleri otomatik olarak kısıtladı.

Ancak inceleme sırasında filtrenin tutarlı çalışmadığı ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar sıradan kelimelerin bile sistem tarafından kabul edilmediğini, diğer tartışmalı ifadelerin ise kısıtlamayı aşabildiğini gösterdi.

Coca-Cola yaşanan durumu teknik bir sorunla açıkladı. Şirket sözcüsü, kişiselleştirme hizmetinin bazı işlevlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve sistemin yeniden gözden geçirildiğini belirtti.

Şirketin açıklamasına göre, kutu veya şişelere yazılacak ifadeler sipariş kesin olarak onaylanmadan önce ek bir moderasyondan geçiriliyor. Coca-Cola, bu aracı tüketicilerin geri bildirimleri doğrultusunda geliştireceğini bildirdi.