Lee Trundle, modern futbolda ustalık sergileyen yıldızları açıkladı

Futbol dünyasında fiziksel hazırlık ve taktik disiplinin giderek daha fazla önem kazandığı bir dönemde, sahada benzersiz çalımlarıyla seyircileri büyüleyen futbolcuların sayısı azalıyor. Eski forvet Lee Trundle'a göre, İngiltere Premier Lig'de bu geleneği sürdüren ve oyunlarıyla taraftarları memnun eden yaratıcı oyuncular hâlâ var. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, bir dönem şık çalımları ve gösterişli oyunuyla tanınan Lee Trundle, modern futboldaki değişimler ve sahada özgürce hareket edebilen yetenekli oyuncular hakkındaki görüşlerini paylaştı. Ona göre futbol günümüzde son derece hesaplı bir hâl alırken bireysel hareketler ikinci plana düşüyor.

Sahanın gerçek sanatçıları ve yok olmaya yüz tutan gelenek

George Best, Paul Gascoigne, Ronaldinho veya Neymar gibi futbolcular kendi dönemlerinde taraftarları stadyumlara çekerken, günümüz futbolunun gereklilikleri nedeniyle klasik 10 numara oyun kurucularına rastlamak giderek zorlaşıyor. Brezilya ve Arjantin gibi futbolun beşiği olan ülkelerde bile çeşitli çalımlarıyla öne çıkan yetenekli oyuncuların sayısı azalıyor.

Bunun başlıca nedeni, oyun sırasında topa sahip olmanın öncelik hâline gelmesi ve teknik direktörlerin güvenli oynamayı talep etmesi. Maç sonrası tüm istatistiklerin, özellikle pas isabet oranının sıkı biçimde takip edilmesi, futbolcuları risk almaktan uzaklaştırıyor.

Premier Lig'deki şovmenler

Livescore.com'un desteğiyle Goal.com'a özel bir röportaj veren Lee Trundle, günümüz İngiltere şampiyonasında en çok beğendiği üç futbolcuyu özellikle vurguladı:

Rayan Cherki — Manchester City forması giyen futbolcu, oyun tarzıyla geçmişin meşin yuvarlak ustalarını hatırlatıyor.

Eberechi Eze — Arsenal'in orta saha oyuncusu, rakiplerini çalımlamaya ve sahada kendini özgürce göstermeye çalışıyor.

Jérémy Doku — Manchester City'nin kanat oyuncusu, hızı ve driplingiyle tribünleri ayağa kaldırıyor.

Trundle'ın vurguladığı gibi, işte bu tür futbolcular oyuna renk katıyor ve taraftarlar özellikle onların hareketlerini görmek için stadyuma gidiyor.