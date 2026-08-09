Amasya'da robot garson merdivenden düştü ve “tatile” çıktı

Türkiye'nin Amasya kent merkezindeki restoranda yaklaşık 8 aydır müşterilere hizmet veren “Gayretli” adlı robot, çalışanları şaşırtan bir olay yaşadı.

Masalara servis yapmak üzere belirlenen güzergâhta ilerleyen robot, aniden rotasından çıktı. Sağa sola hareket ederek restoranın çıkış merdivenlerine yöneldi ve merdivenlerden aşağı düştü.

Restoran temsilcisi İbrahim Nuri Bağçuvan, robotun performansından çok memnun olduklarını söyledi. Olayı esprili bir şekilde yorumlayan Bağçuvan, restorandaki mevsimsel yoğunluk ve iş yükünün robotta “iş stresi” yaratmış olabileceğini belirtti.

“Onu çok seviyoruz. Ancak kısa süre önce küçük bir sorun yaşadık. Görevlerinden saptı ve kendini aşağı attı. Ne olduğunu biz de anlayamadık” dedi.

Bunun üzerine robotu üreten şirketle iletişime geçildi. “Gayretli” teknik kontrolden geçirildi ve kendisine üç günlük izin verildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından robot restorandaki görevine geri döndü.

Robotun merdivenlerden düşme anını gösteren videonun sosyal medyada yayılmasının ardından çeşitli esprili yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar, şaka yollu olarak “robot hakları hakkında yasa çıkarılması”, robotlara daha fazla izin verilmesi ve hatta maaşlarının artırılması gerektiğini önerdi.