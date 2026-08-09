Andrey Santos: "Manchester United'da Casemiro'nun yerini doldurabilirim"

·66·Spor
Andrey Santos: "Manchester United'da Casemiro'nun yerini doldurabilirim"

Yaz transfer döneminde Londra ekibi Chelsea'den Manchester United'a katılan orta saha oyuncusu Andrey Santos, yeni takımında vatandaşı Casemiro'nun bıraktığı boşluğu tamamen doldurabileceğine inanıyor. 50 milyon sterlinlik bu transfer, Michael Carrick yönetimindeki ekibin kadroyu gençleştirme ve uzun vadeli stratejisi doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Goal.com haberine göre bildirdi.

Chelsea'deki yoğun rekabet, özellikle Moisés Caicedo'nun yeni sözleşme imzalaması ve Enzo Fernández'in yüksek bonservis bedeli nedeniyle ilk 11'de forma bulma ihtimalinin sınırlı olması, Brezilyalı futbolcunun Old Trafford'a taşınmasına yol açtı. Goal.com'un haberine göre transfer fırsatı ortaya çıkar çıkmaz futbolcu ve ailesi bu teklifi memnuniyetle kabul etti.

Michael Carrick sisteminin yeni dayanak noktası

Beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Casemiro kariyerini Inter Miami'de Lionel Messi ile sürdürürken, Manchester United onun yerine uygun bir halef bulmak zorunda kaldı. 22 yaşındaki Andrey Santos ise tüm sezon öncesi maçlarında ilk 11'de sahaya çıktı. Paris Saint-Germain karşısındaki mücadelede sergilediği güven veren performansla teknik becerilerini ve savunmadaki dikkatini ortaya koydu.

Futbolcunun kendisi de Michael Carrick'in 4-2-3-1 sisteminde sahanın merkezinde oynamanın tarzına uyduğunu belirtti. Santos, temel görevinin topsuz oyunda takım arkadaşlarına yardımcı olmak ve hatlar arasına girerek hücumları başlatmak olduğunu ifade etti.

Geleceğe atılan adım ve Londra'ya veda

Andrey Santos, Chelsea'de geçirdiği dönem için teşekkür ederek eski işverenlerine karşı hiçbir kırgınlığı olmadığını, ancak şu an tüm odağını Manchester United'daki kariyerine verdiğini söyledi. İfadelerine göre Manchester şehri onun yeni yuvası haline geldi ve burada uzun yıllar boyunca kupa kazanmayı hedefliyor.

Kulüp yönetimi 2022'de Casemiro için 70 milyon sterlin harcarken, bu kez daha genç ve gelecek vadeden Andrey Santos'a yatırım yaptı. Futbolcu da efsane vatandaşı üzerindeki baskıyı hissederek onun geçen sezonki performansını tekrarlamaya hazır olduğunu ve sahada elinden gelenin tamamını vereceğini vurguladı.

Andrey SantosManchester UnitedChelseaCasemiroPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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