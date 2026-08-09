“Real Madrid” ve “Barcelona”, Messi’ye taziyelerini iletti

·129·Spor
“Real Madrid” ve “Barcelona”, Messi’ye taziyelerini iletti

Real Madrid” ve “Barcelona” kulüpleri, Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi’nin babası Jorge Messi’nin vefatı nedeniyle futbolcuya ve ailesine derin taziyelerini iletti. Takımlar taziye mesajlarını bugün, 8 Ağustos’ta X sosyal medya platformundaki resmî hesapları üzerinden yayımladı.

İlk olarak “Real Madrid”, sosyal medyada Jorge Messi’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kısa süre sonra, Lionel Messi’nin eski kulübü “Barcelona” da Jorge Messi’nin vefatı nedeniyle resmî bir taziye mesajı yayımladı.

“Barcelona” başkanı ve yönetim kurulu adına yayımlanan açıklamada, Messi ailesine derin taziyeler sunuldu. Kulüp, Jorge Messi’nin Lionel Messi’nin futboldaki ilk adımlarında ve en başarılı dönemlerinde “Barcelona”ya duyduğu güveni ve kulüple yakın iş birliğini özellikle vurguladı.

Katalan kulübü ayrıca Jorge Messi’nin, Lionel Messi’nin profesyonel kariyeri boyunca oğluna destek olduğunu ve futbolcunun “Barcelona”daki önemli yıllarında hem ailevi hem de mesleki açıdan yanında bulunduğunu belirtti.

Böylece dünya futbolunun iki ünlü kulübü “Real Madrid” ve “Barcelona”, Lionel Messi’ye ve yakınlarına yaşadıkları büyük acı nedeniyle taziyelerini iletirken Jorge Messi’nin futbolcunun kariyerindeki rolünü de takdir etti.

Real MadridBarcelonaLionel MessiJorge Messi
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Girona eski futbolcusunu Suudi Arabistan’dan geri getirmek istiyorGirona eski futbolcusunu Suudi Arabistan’dan geri getirmek istiyorBugün, 02:52Julián Álvarez'in kaderini belirleyecek hafta başladıJulián Álvarez'in kaderini belirleyecek hafta başladıBugün, 02:35Darwin Núñez, Liverpool transferini kulüpten önce duyurduDarwin Núñez, Liverpool transferini kulüpten önce duyurduBugün, 02:16Monaco, Lamine Kamara için gelen dev teklifi reddettiMonaco, Lamine Kamara için gelen dev teklifi reddettiBugün, 01:34Juventus ve Bologna, Jhon Lucumì transferi için görüşmeleri sürdürüyorJuventus ve Bologna, Jhon Lucumì transferi için görüşmeleri sürdürüyorBugün, 00:55Florian Wirtz, Andoni Iraola'nın taktik fikirlerinden memnunFlorian Wirtz, Andoni Iraola'nın taktik fikirlerinden memnunBugün, 00:33
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)