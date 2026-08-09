“Real Madrid” ve “Barcelona”, Messi’ye taziyelerini iletti

“Real Madrid” ve “Barcelona” kulüpleri, Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi’nin babası Jorge Messi’nin vefatı nedeniyle futbolcuya ve ailesine derin taziyelerini iletti. Takımlar taziye mesajlarını bugün, 8 Ağustos’ta X sosyal medya platformundaki resmî hesapları üzerinden yayımladı.

İlk olarak “Real Madrid”, sosyal medyada Jorge Messi’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kısa süre sonra, Lionel Messi’nin eski kulübü “Barcelona” da Jorge Messi’nin vefatı nedeniyle resmî bir taziye mesajı yayımladı.

“Barcelona” başkanı ve yönetim kurulu adına yayımlanan açıklamada, Messi ailesine derin taziyeler sunuldu. Kulüp, Jorge Messi’nin Lionel Messi’nin futboldaki ilk adımlarında ve en başarılı dönemlerinde “Barcelona”ya duyduğu güveni ve kulüple yakın iş birliğini özellikle vurguladı.

Katalan kulübü ayrıca Jorge Messi’nin, Lionel Messi’nin profesyonel kariyeri boyunca oğluna destek olduğunu ve futbolcunun “Barcelona”daki önemli yıllarında hem ailevi hem de mesleki açıdan yanında bulunduğunu belirtti.

Böylece dünya futbolunun iki ünlü kulübü “Real Madrid” ve “Barcelona”, Lionel Messi’ye ve yakınlarına yaşadıkları büyük acı nedeniyle taziyelerini iletirken Jorge Messi’nin futbolcunun kariyerindeki rolünü de takdir etti.