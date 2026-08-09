Tottenham ve Getafe maçı: Tonali'nin karıştığı kavga

·59·Spor
Tottenham ve Getafe maçı: Tonali'nin karıştığı kavga

Goal.com'un haberine göre Tottenham ile Getafe arasındaki hazırlık maçı, gerilimli anlar ve sahadaki çatışmalarla akıllarda kaldı. Karşılaşma 1-1 berabere sona erse de asıl ilgi, İtalyan orta saha oyuncusunun öfkesi ve yaşanan kavgaya yöneldi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Karşılaşma boyunca iki takımın temsilcileri arasındaki gerilim oldukça yüksekti. Özellikle Sandro Tonali ile İspanyol orta saha oyuncusu Mario Martín arasındaki olay büyüdü. Sert bir mücadelenin ardından İtalyan futbolcu kendini kontrol edemeyerek rakibini birkaç kez itti ve öfkeyle tepki gösterdi.

Bu olayın sahada kısa süre içinde küçük çaplı bir kavgaya dönüşmesine ramak kaldı. Durumun daha ciddi bir hâl almasını önlemek için her iki takımın diğer futbolcuları hemen araya girerek oyuncuları sakinleştirmek zorunda kaldı. Hazırlık maçı niteliğindeki bir karşılaşmada yaşanan bu agresiflik birçok kişide endişe yarattı.

Sahadaki olayların gelişimi

Karşılaşmanın sportif yönüne bakıldığında sahada denk bir mücadele yaşandı. Tottenham maç boyunca üstünlük kurup oyunu kontrol etse de Getafe, disiplinli savunması ve kalecisinin güven veren performansıyla rakibine karşı koydu.

Skor 66. dakikada açıldı. Getafe futbolcusu Alberto Risco rakip fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Ancak İspanyolların sevinci uzun sürmedi.

Yenilen golden yalnızca dört dakika sonra Tottenham hızlı bir karşılık verdi. Conor Gallagher'ın attığı golle İngiliz kulübü dengeyi sağladı ve maçın sonuna kadar skor değişmedi.

Buna rağmen karşılaşmanın ana gündeminde Sandro Tonali'nin sinirli hareketleri kaldı. Sezon öncesi hazırlık kapsamında oynanan bu tür maçlar, takımların fiziksel durumunu sınamakla kalmayıp futbolcuların mental dayanıklılığını da ortaya koydu.

TottenhamGetafeSandro TonaliFutbolHazırlık Maçı
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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