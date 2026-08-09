SpaceX Starlink Mini cihazını yeniden ücretsiz sunmaya başladı

ABD merkezli SpaceX, kullanıcılar için en pahalı tarife planları kapsamında Starlink Mini uydu anteninin kiralanması seçeneğini yeniden ücretsiz hale getirdi. Bu yenilik, şirketin resmi web sitesindeki bağlantı koşullarına yansıdı ve teknoloji pazarında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

ixbt.com’un haberine göre, haziran ayında geçici olarak kaldırılan bu seçenek ABD ve Kanada’daki yeni kullanıcılar için geri getirildi. Bu avantaj, aylık 130 dolar olan en pahalı Residential Max ev interneti tarifesine abone olanlara sunuluyor ve tarife aboneliği devam ettiği sürece geçerli oluyor.

Bilgi olarak, Starlink Mini seyahatler için uygun, kompakt bir terminal sürümüdür. Cihazı ev dışında da yanınızda taşıyabilirsiniz; ancak bunun için ayrı bir Starlink Roam tarifesi gerekiyor. Bununla birlikte SpaceX, Residential Max sahiplerine Roam planlarında %50 indirim sunacağını da açıkladı.

Yeni Starlink V5 anteninin özellikleri kısıtlandı

Ana değişiklikler yalnızca Mini sürümüyle sınırlı kalmadı. Şirket, yeni nesil Starlink V5 standart anteninin özelliklerini de kısmen kısıtladı. Bu terminal artık aylık 10 dolar ücretli Standby modunu desteklemiyor.

Hatırlanacağı üzere Standby modu, kullanıcıların belirli bir süre için minimum bağlantı hızına (yaklaşık 0,5 Mbit/s) geçmesine ve uydu internetine temel erişim hakkını korumasına olanak tanıyordu. Günümüzde Starlink V5 yalnızca aylık 55 dolar ücretli Residential 100Mbps tarifesiyle sunuluyor.

Terminallerin kullanım alanları net biçimde ayrılıyor

Yeni Starlink V5, önceki modellere kıyasla daha kompakt ve enerji verimli olsa da bazı kısıtlamalara sahip. Özellikle cihazda hareket hâlinde kullanım için gerekli GPS modülü bulunmuyor. Ayrıca maksimum indirme hızı 375 Mbit/s ile sınırlandırılmış.

Uzmanlara göre SpaceX, cihazlarının ve terminallerinin kullanım alanlarını daha net biçimde ayırmaya başladı. Pahalı Residential Max tarifesini seçen müşterilere Starlink Mini avantajlı koşullarla ve mobil iletişim indirimiyle sunulurken V5 anteni, esas olarak sabit ev interneti için tasarlanmış durumda kalıyor.