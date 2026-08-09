Curtis Jones'un kadro dışında kalması transfer söylentilerini güçlendirdi

·53·Spor
Curtis Jones'un kadro dışında kalması transfer söylentilerini güçlendirdi

Liverpool orta saha oyuncusu Curtis Jones, bu akşam Monaco'ya karşı oynanacak hazırlık maçı kadrosuna alınmadı. Bu durum, İngiliz futbolcunun geleceğiyle ilgili son söylentileri daha da alevlendirdi; zira İtalya'nın Inter kulübü uzun süredir bu oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışıyor. Goal.com'un haberine göre haber veriyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Liverpool, oyuncunun kadroya alınmamasını tedbir amaçlı bir karar olarak açıkladı. Buna rağmen orta saha oyuncusunun maçta forma giymemesi transfer piyasasındaki spekülasyonları durdurmadı. Önümüzdeki saatlerde bunun basit bir tedbir mi yoksa oyuncunun satışına hazırlık işareti mi olduğu netleşecek.

Inter'in öncelikli hedefi ve mali sorunları

Inter, Curtis Jones'u geçen kış transfer döneminden bu yana öncelikli transfer hedefi olarak görüyor. Ancak Liverpool, 2001 doğumlu yetenekli orta saha oyuncusu için şu anda yaklaşık 40 milyon avro talep ediyor. İtalyan kulübü ise transfer dönemi ilerledikçe bu fiyatın düşmesini umuyor.

Transferin gerçekleşmesi için yalnızca bonservis bedeli değil, Inter kadrosunda yer açılması da önemli bir engel oluşturuyor. Davide Frattesi'nin olası ayrılığı, İngiliz futbolcunun takıma katılması için yeterli olmayabilir. Bu nedenle kulüp diğer seçenekleri de değerlendirmek zorunda.

Aleksandar Stankovic'in geleceği ve yeni teklifler

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Inter, genç orta saha oyuncusu Aleksandar Stankovic için Brentford'dan kısa süre önce gelen 40 milyon avroluk teklifi reddetti. Bu futbolcu için bonservis ve maaş konusunda daha yüksek teklifler gelmesi hâlinde Nerazzurri, durumu ciddi şekilde yeniden değerlendirmek zorunda kalabilir.

Curtis Jones'un Monaco karşısında forma giymemesi, bu transfer dosyasına yeni bir boyut kazandırdı. Inter yönetimi durumu yakından takip ediyor ve şimdilik yalnızca küçük bir işaret niteliğindeki bu gelişmeyi somut görüşmelere dönüştürme ihtimalini titizlikle değerlendiriyor.

Curtis JonesInterLiverpoolTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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