Akıllı telefonlar için BlackBerry tarzı Power Keyboard tanıtıldı

Akıllı telefonlar için fiziksel klavyeleri geri getirmeyi amaçlayan Clicks Technology, MagSafe destekli Power Keyboard cihazını teslim etmeye başladı. ixbt.com'un aktardığına göre 99 dolarlık bu cihaz, yaşanan bazı gecikmelerin ardından yaz aylarında müşterilere gönderilmeye başlandı ve geçen haftaya kadar ilk parti ön siparişlerin %75'i sahiplerine ulaştırıldı. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor .

Bu yeni sürgülü ve dokunsal tuşlara sahip klavye, farklı boyutlardaki cihazlara uyum sağlayabiliyor ve dikey ya da yatay modlarda kullanılabiliyor. Şirket, bu cihazın modern akıllı telefonlara efsanevi BlackBerry cihazlarının klavye hissini geri getirdiğini belirtiyor. Yeni cihaz aynı zamanda Clicks'in bu yılın sonunda tanıtması beklenen ve fiziksel klavye içeren ilk Clicks Communicator akıllı telefonu için de bir tür test görevi görüyor.

Cihazın temel özellikleri ve tasarımı

Power Keyboard, küçük bir fiziksel klavyede yazma hızı ve güvenilirliğini özleyen kullanıcılara ekran klavyelerine alternatif sunmayı amaçlıyor. Ancak ixbt.com'un haberine göre cihazın mevcut sürümü, şirketin önceki akıllı telefon kılıfı biçimindeki klavyesinin karşılaştığı sorunu sürdürüyor. Özellikle iPhone 17 Pro Max veya Pixel 10 XL gibi büyük modellerde kullanıldığında akıllı telefonun üst kısmını ağırlaştırabilir ve cihazı dikey modda tutmayı zorlaştırabilir.

Buna rağmen cihazın kendisi, yüksek kaliteli bir ürün olarak özenle tasarlanmış ve BlackBerry tarzını özleyen kullanıcıların ilgisini kesinlikle çekecek. Kutu açma sırasında çizilmelere karşı koruyucu özel filmlerin ve tam renkli hızlı kullanım kılavuzunun bulunması, ürünün premium seviyede paketlendiğini gösteriyor.

Bağlantı ve kullanım özellikleri

Cihazın pili USB-C üzerinden şarj edilebiliyor; ancak test uzmanına zaten şarj edilmiş halde ulaşmış. Akıllı telefona Bluetooth üzerinden bağlamak için güç düğmesini basılı tutarak klavyeyi dışarı kaydırmak gerekiyor. Test sırasında Android cihazıyla bağlantı sorunsuz gerçekleşti, ancak iPhone'a geçildiğinde bazı zorluklar ortaya çıktı.

Kılavuza göre ikinci bir Bluetooth cihazı eklemek için güç düğmesiyle birlikte sayısal tuşa da basılı tutmak gerekiyor. Ancak cihazı bellekten tamamen silme işlemi yalnızca Clicks mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Klavye akıllı telefona MagSafe veya Qi2 aracılığıyla takılıyor; bu teknolojileri desteklemeyen telefonlar için özel bir yapışkan halka ya da manyetik profilli bir kılıf kullanılabiliyor.