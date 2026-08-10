Taşkent'te Özbekistan'a iki madalya: Xudoyqulova şampiyon oldu

·53·Spor
Taşkent'te Özbekistan'a iki madalya: Xudoyqulova şampiyon oldu

Taşkent'te devam eden yıldızlar ve gençler arasındaki Asya Halter Şampiyonası'nda Özbekistan temsilcileri yine kürsüye çıktı. -61 kg kategorisinin koparma müsabakalarında Ziyoda Xudoyqulova altın madalya kazandı, Munisa Boltayeva ise bronz madalya kazandı.

Özellikle Kaşkaderya bölgesinden Ziyoda Xudoyqulova'nın sonucu dikkat çekti — belirleyici denemelerde rakiplerini geride bırakarak gençler arasında Asya şampiyonu oldu.

Xudoyqulova 96 kg ile şampiyon oldu

-61 kg kategorisinde Özbekistan'ı temsil eden Ziyoda Xudoyqulova, koparma müsabakalarında yüksek bir sonuç elde etti.

Sporcu 93 kg, ardından 96 kg ağırlığındaki halteri başarıyla kaldırdı.

Taşkent'te Özbekistan'a iki madalya: Xudoyqulova şampiyon oldu

Tam da bu sonuç, onun tüm rakiplerini geride bırakmasını ve gençler arasındaki Asya Şampiyonası'nın koparma kategorisinde altın madalya kazanmasını sağladı.

Munisa Boltayeva da kürsüye çıktı

Aynı sıklet kategorisinde yarışan bir başka Özbek sporcu Munisa Boltayeva da madalyasız kalmadı.

Koparmada sırasıyla:

84 kg, 87 kg ve 89 kg

ağırlıkları başarıyla kaldırdı.

Taşkent'te Özbekistan'a iki madalya: Xudoyqulova şampiyon oldu

Bu sonuç Munisa'ya yıldızlar kategorisindeki müsabakalarda bronz madalya kazandırdı.

Aynı sıklette iki Özbek madalya sahibi

Böylece -61 kg kategorisinin koparma müsabakalarında Özbekistan aynı anda iki madalya kazandı.

Ziyoda Xudoyqulova gençlerde şampiyon olurken, Munisa Boltayeva yıldızlarda ilk üçte yer aldı.

Bu sonuç, ülke halterinde yeni nesil sporcuların da uluslararası arenada üst düzey dereceler için mücadele edebildiğini gösterdi.

Asya Şampiyonası Taşkent'te devam ediyor

Yıldızlar ve gençler arasındaki Asya Şampiyonası başkentte sürüyor. Kıtanın genç ve gelecek vadeden haltercileri farklı sıklet kategorilerinde madalyalar için mücadele ediyor.

Özbekistan Cumhuriyeti Spor Bakanlığı'nın verilerine göre, milli takım temsilcileri organizasyonun önümüzdeki programlarında da mücadele etmeye devam edecek.

Ziyoda Xudoyqulova'nın altın ve Munisa Boltayeva'nın bronz madalyası, ev sahibi takım için bir başka sevindirici sonuç oldu.

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ÖzbekistanTaşkentZiyoda KhudoyqulovaMunisa BoltayevaKaşkaderya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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