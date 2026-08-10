Real Madrid, Ferland Mendy’yi Takımdan Ayrılmaya Zorlamak İstemiyor

·42·Spor
Real Madrid, Ferland Mendy’yi Takımdan Ayrılmaya Zorlamak İstemiyor

Real Madrid, sakatlığının ardından iyileşme sürecini sürdüren savunma oyuncusu Ferland Mendy konusunda net bir tavır aldı. AS’ın haberine göre İspanyol kulübü, futbolcuyu takımdan ayrılmaya zorlamıyor ve üzerinde herhangi bir baskı kurmuyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Fransız futbolcu, geçen mayıs ayında uyluk kasındaki yırtık nedeniyle ameliyat olmuştu. İlk haberlerde sahalardan uzak kalma süresinin bir yıla kadar uzayabileceği belirtilse de futbolcunun yakınları bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Real Madrid ise duruma temkinli yaklaşarak iyileşme süresinin dört ila beş ay olacağını açıkladı.

Ferland Mendy’nin İyileşme Süreci ve Sözleşmesi

Ferland Mendy’nin iyileşme süreci şu anda olumlu ilerliyor. Her şey planlandığı gibi giderse eylül ayında takım antrenmanlarına dönebilir. Futbolcunun Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor. Mendy, sahalara döndükten sonra da takımın oyuncusu olmayı sürdürecek.

Kulüp yönetimi ve teknik heyet, Fransız futbolcunun yeteneklerini iyi biliyor. Sağlıklı bir Mendy, savunma hattında güvence anlamına geliyor. Futbolcunun Real Madrid’in kazandığı son iki Şampiyonlar Ligi zaferinde önemli rol oynaması da bunun kanıtı.

Sol Bekte Rekabet ve Gelecek

Buna rağmen kulüpte sol bek sayısının arttığı görülüyor. Geçen yaz Carreras kadroya katılırken, bu yaz Marc Cucurella transfer edildi; Fran García ise Real Betis’e gitti. Real Madrid’in şu anda üç sol beki bulunuyor.

Kaynağa göre kulüpten ayrılma ihtimali bulunan oyuncular arasında Mendy ilk aday olarak görülüyor. Ancak yönetim futbolcuyla iletişime geçerek yeni bir takım bulmasını istemedi. Kulüp yetkilileri, sakatlık geçmişi ve şu anda sahalardan uzak olması nedeniyle futbolcuya yeni bir alıcı bulmanın zor olacağını iyi anlıyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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