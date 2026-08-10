Cooler Master, ekran kartlarını aşırı ısınma ve yanmadan koruyan yeni adaptörün satışına başladı

Bilgisayar donanımı pazarının liderlerinden Cooler Master, modern grafik kartlarının güvenli kullanımına yönelik GPU Shield Adapter (CMA-CEPC16XXBK1-GL) cihazının satışına resmen başladı. İlk kez CES 2026 fuarında tanıtılan bu cihaz, bazı kaynaklarda GPU Guard adıyla da anılıyor. ixbt.com'un aktardığına göre cihaz, basit bir kablo uzatmasından ibaret değil; en önemlisi, ekran kartlarının değerli bileşenlerini yanmaya karşı koruyan karmaşık iki aşamalı bir güvenlik sistemi içeriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, yeni nesil ekran kartlarında kullanılan 12V-2х6 güç konektörü kendine özgü bir yapıya sahip ve tam olarak takılmama riski oldukça yüksek. Bu durum çoğunlukla kontakların ısınmasına, erimesine ve tüm grafik adaptörünün arızalanmasına neden oluyor. Cooler Master uzmanlarının geliştirdiği yeni adaptör, bu tür acil durumları önlemede önemli bir çözüm sunuyor.

İki aşamalı koruma sistemi ve özellikleri

Yeni GPU Shield Adapter cihazının koruma mekanizması iki aşamadan oluşuyor ve kullanıcıya ekstra güven sağlıyor. İlk aşama, görsel ve sesli uyarı sistemiyle donatılmış. Konektör doğru ve sıkı şekilde takıldığında cihazdaki özel ışık göstergesi yeşil renkte yanıyor. Bağlantıda herhangi bir hata veya eksiklik varsa gösterge hemen kırmızıya dönüyor ve kullanıcıyı uyarmak için sesli sinyal veriyor.

İkinci aşama ise daha gelişmiş bir teknolojiye dayanıyor ve elektrik akımını gerçek zamanlı olarak sürekli izliyor. Sistemde herhangi bir anormallik, voltaj sıçraması veya tehlikeli sapma tespit edilirse cihaz hemen müdahale ederek ekran kartını hasara karşı koruyor. Bu özellik, özellikle yüksek güç gerektiren modern NVIDIA ve diğer markaların amiral gemisi grafik kartlarına sahip kullanıcılar için büyük önem taşıyor.

Fiyatı ve satışa sunulacağı bölgeler

Şu anda bu kullanışlı cihazın satışı ilk olarak Çin pazarında başladı. Yerel pazarda Cooler Master adaptörünün fiyatı yaklaşık 50 ABD doları. Uzmanlara göre cihazın en önemli avantajlarından biri, yalnızca tek bir markanın ürünleriyle değil, herhangi bir üreticinin güç kaynaklarıyla da sorunsuz çalışabilmesi. Yakın gelecekte adaptörün diğer ülke pazarlarında da satışa sunulması bekleniyor.