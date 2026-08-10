Pahtakor için Al Hussayn karşısında kritik maç: Yeni teknik direktör ne söyledi?

Pahtakor, Asya Şampiyonlar Ligi Elit eleme turunda Ürdün temsilcisi Al Hussayn ile oynayacağı kritik maç öncesi hazırlıklarını tamamlıyor. Karşılaşmanın tek maç üzerinden oynanacak olması nedeniyle her hata pahalıya mal olabilir.

Maç öncesi basın toplantısında Pahtakor teknik direktörü Emiliano Karas ve takımın Iraklı futbolcusu Bashar Resan rakibin güçlü yönleri, kadrodaki durum, Alijonov'un sakatlığı ve son maçlarda tekrarlanan sorun hakkında açık konuştu.

Karas: Ürdün futbolu hakkındaki görüşüm değişti

Emiliano Karas, birkaç ay önce Ürdün futbolu hakkında neredeyse hiçbir bilgiye sahip olmadığını itiraf etti. Ancak sonraki gözlemleri fikrini ciddi şekilde değiştirdi.

Teknik direktör, Ürdün Milli Takımı'nın üst düzeyini özellikle vurgularken Al Hussayn kadrosunda da büyük uluslararası deneyime sahip futbolcular bulunduğuna dikkat çekti.

Karas, rakibin lig ve kupa maçlarının da teknik heyet tarafından analiz edildiğini söyledi.

Karas için bir başka önemli faktör ise Taşkent'teki taraftarlar.

Pahtakor taraftarlarını stada çağıran teknik direktör, böylesine kritik bir maçta tribün desteğinin futbolcular için büyük bir güç olacağını vurguladı.

Pahtakor'un hazırlık için yalnızca iki antrenmanı oldu

Bashar Resan, takımın Buhara karşılaşmasının ardından fazla zamanı olmadığını belirtti.

Pahtakor futbolcuları, Al Hussayn maçı öncesinde yalnızca iki antrenman yapabildi. İlk antrenman toparlanmaya, ikincisi ise taktik hazırlığa ayrıldı.

Ancak Resan, rakibin de kendine özgü bir sorunu olduğunu kaydetti: Al Hussayn, yeni sezonda henüz resmi bir maç oynamadı.

Bu durum, Pahtakor teknik heyetinin rakibin mevcut oyun modelini ve kadro durumunu net şekilde değerlendirmesini zorlaştırabilir.

Ayman Hussein'in Pahtakor'a transferinde Resan'ın etkisi oldu mu?

Basın toplantısının ilgi çekici başlıklarından biri Ayman Hussein transferiydi.

Bashar Resan, Iraklı forveti Asya'nın en iyi santrforlarından biri olarak nitelendirdi.

Resan'ın söylediğine göre Ayman Hussein, Özbekistan'a gelmeden önce ona Super League'in seviyesi ve ülkedeki yaşam hakkında sorular sordu.

Resan, ona Özbekistan liginin güçlü olduğunu söylediğini belirtti.

Şu anda Pahtakor kadrosunda üç Iraklı futbolcu forma giyiyor ve Resan, bu oyuncuların takıma daha fazla katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Asıl sorun fiziksel durum değil

Pahtakor'un son maçlarında bir konu sık sık tartışılıyor: Takım öne geçtikten sonra ikinci yarıda inisiyatifi rakibe bırakıyor.

Karas ise bunu futbolcuların fiziksel hazırlığıyla ilişkilendirmedi.

Ona göre asıl sorun konsantrasyon.

Teknik direktör, Buhara karşısında takımın oyunu kontrol ettiğini ancak rakip ilk golü attıktan sonra durumun psikolojik açıdan değiştiğini söyledi.

Karas, futbolda 2-0'ın tehlikeli skorlardan biri olduğunu belirtti: Bir gol yenildiğinde rakip güven kazanır ve yeni bir enerji bulur.

Bu nedenle Pahtakor artık skoru korumayı değil, üstünlüğünü daha da artırmayı düşünmeli.

Alijonov forma giyecek mi?

Taraftarların merak ettiği başlıca sorulardan biri Khodjiakbar Alijonov'un durumu.

Karas'ın verdiği bilgiye göre futbolcu takım antrenmanlarına döndü. Ancak henüz tam kapasiteyle çalışmıyor ve ikili mücadelelere katılmıyor.

Durumu günden güne iyileşiyor.

Bu nedenle Alijonov'un Al Hussayn karşısında forma giyip giymeyeceğine ilişkin nihai karar maç günü verilecek.

İranlı yabancı oyuncu konusunda Karas ser verip sır vermedi

Son günlerde İranlı bir futbolcunun Pahtakor'a katılacağına dair haberler de yayılmıştı.

Karas'a yeni yabancı oyuncunun eleme maçında ilk kez forma giyip giyemeyeceği sorulduğunda kısa bir yanıt verdi:

Kulüple sözleşme imzalandıktan sonra resmi olarak açıklayacağız.

Böylece teknik direktör olası transferi ne doğruladı ne de yalanladı.

Karas nasıl bir futbol vadediyor?

Pahtakor hücum futbolu mu oynayacak, yoksa temkinli bir anlayışı mı benimseyecek?

Karas, bu soruyu net bir taktik plan açıklamadan yanıtladı.

Eleme turunun tek maç üzerinden oynanacağını özellikle vurguladı. Dolayısıyla takımların yaptığı hataları rövanşta düzeltme şansı olmayacak.

Hava koşulları, rakibin durumu ve maçın senaryosu gibi birçok faktör de dikkate alınacak.

Ancak Karas'ın ana mesajı net:

Pahtakor galibiyet getirecek bir futbol oynamalı.

Al Hussayn Taşkent'e erken gelerek Pahtakor'u analiz etti

Ürdün kulübü karşılaşmaya ciddi şekilde hazırlandı.

Karas'ın verdiği bilgiye göre Al Hussayn kafilesi Taşkent'e oldukça erken geldi ve hatta Pahtakor'un son maçını tribünden takip etti.

Bu da rakibin Aslanlar'ın güçlü ve zayıf yönlerini ayrıntılı biçimde analiz etme fırsatı bulduğu anlamına geliyor.

Ancak Karas, Al Hussayn'ın kendine özgü bir zayıf noktası da olabileceğini söyledi. Ürdün kulübünün kadrosuna çok sayıda yeni futbolcu katıldı ve bu oyuncuların henüz birbirleriyle tam olarak uyum sağlayamamış olması muhtemel.

Pahtakor bu durumdan yararlanmaya çalışacak.

Zemin durumu da soru işareti oluşturdu

Bashar Resan, Pahtakor Stadı'nın zemininin mevcut durumunun iyi olmadığını da gizlemedi.

Resan'a göre saha dört hafta önce çok daha iyi görünüyordu.

Futbolcu, bunun yalnızca Pahtakor'un sorunu olmadığını vurguladı. Çünkü Asya Şampiyonlar Ligi Elit maçları yurt dışında da izleniyor ve sahanın kalitesi bir anlamda Özbek futbolunun imajını da etkiliyor.

Buna rağmen Resan, takımın bu konuyu bahane etmeyeceğini söyledi.

Pahtakor'un önündeki en önemli görev belli

Al Hussayn karşısında Pahtakor için asıl sorun yalnızca rakibin güçlü futbolcuları değil.

Son maçlarda görülen konsantrasyon düşüşü bir kez daha tekrarlanmamalı.

Karas'ın görüşü de bu yönde: Takım öne geçtiğinde geriye çekilmek yerine bir gol daha atmayı düşünmeli.

Tek maçlı eleme turunda ikinci bir şans yok. Bu nedenle Taşkent'teki karşılaşma Pahtakor için yalnızca sezonun bir sonraki maçı değil, Asya'daki geleceğini belirleyecek bir sınav olacak.

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