Meta, kişisel yapay zekâ için Glimmer modelini tanıttı

·35·Teknoloji
Meta, kişisel yapay zekâ için Glimmer modelini tanıttı

Meta, tüketici cihazlarında yerel olarak çalışan ve çok aşamalı görevleri yerine getirmek üzere tasarlanan yeni açık ağırlıklı Glimmer modelini yayımladı. Ixbt.com ve diğer teknoloji yayınlarına göre bu adım, Mark Zuckerberg'in kişisel yapay zekânın geleceğine ilişkin görüşlerini açıkça ortaya koyuyor. Bu konuda TechCrunch.com haber veriyor.

Yeni model, Meta'nın nisan ayında tanıttığı en güçlü kapalı modeli Muse Spark'ın açık sürümü olarak kabul ediliyor. 30 milyar parametreye sahip Glimmer, geliştiricilerin ihtiyaçlarına göre değişiklik yapmasına olanak tanıyan Apache 2.0 lisansıyla sunuldu.

Glimmer modelinin özellikleri

Bu yapay zekâ modeli, Mac veya PC bilgisayarlarda tek bir sıradan tüketici GPU'su kullanarak yerel olarak çalışmak üzere tasarlandı. Glimmer, metin ve görselleri destekliyor ve 100'den fazla dilde eğitildi.

Model, kullanıcının kişisel verilerini bulut sunucularına göndermeden doğrudan cihaz üzerinde işliyor. Bu sayede planları yönetme, mesaj taslakları yazma ve dosyaları düzenleme gibi günlük işlerde gizlilik korunuyor.

Ayrıca sistem, internet bağlantısı olsun ya da olmasın, her yerde sürekli etkin kalabiliyor.

Mark Zuckerberg'in kişisel zekâ vizyonu

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in daha önce ortaya koyduğu fikirlere göre gelişmiş yapay zekâ, sınırlı sayıdaki şirketin elinde toplanmamalı ve sıradan insanlara da imkân sunmalı. Pazartesi günü yayımladığı yeni mektubunda bu görüşünü bir kez daha doğruladı.

Zuckerberg'e göre yapay zekânın geniş çapta yaygınlaştırılması, insanlığın potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmasına ve kişisel ilişkiler, sağlık, kariyer ve finansal konularda iyileşme sağlamasına olanak tanıyacak. Bununla birlikte Meta, gelecekte hangi modellerin açık kaynaklı olacağını ve hangilerinin kontrol altında tutulacağını dikkatle belirliyor.

Habere göre en güçlü Muse Spark modeli kapalı kalmaya devam ederken daha küçük Glimmer modeli, kullanıcıların kişisel cihazlarında çalışabilmesi için açık olarak sunuluyor.

MetaGlimmerYapay ZekâMark ZuckerbergTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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