Barcelona, Ferran Torres için Paris Saint-Germain'in teklifini reddetti

·75·Spor
Barcelona, Ferran Torres için Paris Saint-Germain'in teklifini reddetti

Avrupa futbol piyasasında transfer sezonu kızışırken Katalan ekibi Barcelona, hücumcusu konusunda kararlı bir tutum sergiledi. Marca'nın haberine göre Paris Saint-Germain'in İspanyol forvet Ferran Torres'i kadrosuna katmak için sunduğu 50 milyon avroluk ilk resmi teklif reddedildi. Fransız devi bu bedelin içine garanti ödemeler ve çeşitli koşula bağlı bonuslar dahil etmişti. Bu haberi Goal.com duyurdu .

Ancak Barcelona yönetimi, söz konusu mali yapının takımın taleplerini karşılamadığına karar verdi. Katalan kulübünün temsilcileri, 50 milyon avroluk bedelin tamamının garanti edilmiş sabit bir ödeme olmasını, bonusların ise bu tutara ek olarak müzakere edilmesini talep ediyor. Şu anda iki dev kulübün sportif direktörleri Luis Campos ve Deco, anlaşmaya varmak için birkaç gündür yoğun görüşmeler yürütüyor.

Futbolcunun İsteği ve Müzakerelerin Seyri

Transfer sürecinin hızlanmasında futbolcunun kişisel isteği de önemli rol oynadı. Torres, Barcelona yönetimine Paris Saint-Germain forması giymek istediğini ve transferine engel olmamalarını talep ettiğini iletti. Daha önce Manchester City forması giyen İspanyol futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini açıkladı.

Katalanlar, oyuncunun kararını anlayışla karşılayarak ayrılığına karşı çıkmıyor ancak mali açıdan en uygun sözleşmeyi imzalamayı hedefliyor. Oyuncunun kulüple mevcut sözleşmesinin sona ermesine yalnızca bir yıl kaldığı göz önüne alındığında, gelecek yaz futbolcuyu bedelsiz kaybetmemek için yaklaşık 50 milyon avroluk gelir şu anda makul bir kazanç olarak değerlendiriliyor.

Merkez Orta Sahadaki Hamleler

Ferran Torres'in geleceğiyle ilgili durum kızışırken Barcelona, transfer piyasasında diğer hedefler için de aktif çalışmalar yürütüyor. GOAL.com'un haberine göre kulüp, Manchester City ile üst düzey görüşmeler gerçekleştiriyor. Katalan ekibi, deneyimli İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'yi kadrosuna katmak için çalışıyor.

Bu potansiyel transferin mali parametrelerinin, Torres'in transferi için görüşülen rakamlara oldukça benzediği dikkat çekiyor. Manchester City ile müzakereler ileri aşamada ve iki kulübün değerlemeleri aynı seviyede bulunuyor. Rodri'nin Etihad Stadyumu ile mevcut sözleşmesinin sona ermesine yaklaşılmış olsa da taraflar henüz nihai anlaşmaya varmadı.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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