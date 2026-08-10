Çin'de Özbek Güreşçiler Parladı: 9 Madalya Kazanıldı

Özbekistan güreş millî takımı, Çin'de düzenlenen uluslararası turnuvayı önemli bir sonuçla tamamladı. Xi'an kentinin ev sahipliği yaptığı China–Central Asia Elite Wrestling Tournament turnuvasında Özbek güreşçiler toplam 9 madalya — 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz kazandı.

Özbekistan temsilcilerinin üç sıklet kategorisinde kürsünün zirvesine çıkması, millî takımın turnuvadaki başarısını daha da anlamlı kıldı.

Üç güreşçi şampiyon oldu

Özbekistan'ın üç altın madalyasını Aktenge Keunimjayeva, Begijon Qo‘ldoshev ve Sherzod Poyonov kazandı.

50 kg sıkletinde Aktenge Keunimjayeva tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

74 kg'da Begijon Qo‘ldoshev, 97 kg sıkletinde ise Sherzod Poyonov turnuvayı zirvede tamamladı.

Böylece Özbekistan millî takımı, Xi'an'da üç kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

İki sporcu daha finale kadar yükseldi

65 kg sıkletinde Sanjarbek Rustambekov finale kadar başarılı bir performans sergileyerek gümüş madalya kazandı.

Ağır sıklet olan 125 kg'da mücadele eden Namoz Abdurashidov de final maçına kadar yükseldi ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Bu sonuçlar Özbekistan'ın toplam madalya sayısını daha da artırdı.

Dört bronz madalya da Özbekistan'ın hanesine yazıldı

Millî takım temsilcileri dört sıklet kategorisinde daha kürsüye çıktı. 57 kg'da Nodirbek Jumanazarov, 74 kg'da Muhammadrasul Qo‘ldoshev, 86 kg'da Bobur Islomov ve 125 kg'da Sardorbek Xolmatov bronz madalya kazandı.

İlginçtir ki 74 ve 125 kg sıkletlerinde Özbekistan'ın birden fazla temsilcisi madalya kazananlar arasında yer aldı.

Özbekistan’ın Xi'an’daki sonucu

Millî takımın nihai tablosu şöyle oluştu:

Altın — 3: Aktenge Keunimjayeva (50 kg), Begijon Qo‘ldoshev (74 kg), Sherzod Poyonov (97 kg).

Gümüş — 2: Sanjarbek Rustambekov (65 kg), Namoz Abdurashidov (125 kg).

Bronz — 4: Nodirbek Jumanazarov (57 kg), Muhammadrasul Qo‘ldoshev (74 kg), Bobur Islomov (86 kg), Sardorbek Xolmatov (125 kg).

Toplam — 9 madalya.

Uluslararası turnuvada önemli sonuç

China–Central Asia Elite Wrestling Tournament, Özbek güreşçiler için bir sonraki uluslararası sınav oldu. Millî takımın aynı anda dokuz madalya kazanması, sporcuların farklı sıkletlerde rekabetçi olduğunu gösterdi.

En önemlisi, Özbekistan temsilcileri yalnızca madalya sayısını artırmakla kalmadı, üç sıklette şampiyonluk da elde etti.

Xi'an'daki turnuva sona erdi, ancak Özbek güreşçilerin 3 altın madalyayla dönmesi, gelecek uluslararası organizasyonlar öncesinde olumlu bir sinyal verdi.

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