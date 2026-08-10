Ryan Giggs, Elliot Anderson'ı Manchester United'a transfer olmaya ikna etmeye çalıştı

Manchester United efsanesi Ryan Giggs, yaz transfer döneminde orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ın Manchester City'ye transfer olmasını engellemeye çalıştı. Casinolyze'ın haberine göre eski Galli futbolcu, İngiltere Milli Takımı oyuncusunu Old Trafford'a yönlendirmek amacıyla Portekiz'deki bir golf sahasında bizzat görüşme yaptı. Goal.com haber veriyor.

Bu görüşme yaz başında Portekiz'de gerçekleşti. Görüşmeye Ryan Giggs'in yanı sıra Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Phil Bardsley de katıldı. Kulübün eski yıldızlarının, 23 yaşındaki futbolcuyu şehrin kırmızı tarafına transfer olmaya ikna etmek için son ana kadar çaba gösterdiği belirtildi. Ancak tüm girişimlere rağmen orta saha oyuncusu, sonunda rekor bir bedelle Etihad Stadium'a transfer olmayı tercih etti.

Nottingham Forest'tan Manchester City'ye transfer olan oyuncunun bonservis bedeli 116 milyon sterlin olarak açıklandı. Bu rakam, onu İngiliz futbolcular arasında tarihin en pahalı oyuncularından biri yaptı. Anderson'ın yeni takımıyla çıktığı ilk maçta Manchester City'yi "Manchester'ın kralları" olarak nitelendirmesi taraftarlar arasında çeşitli tartışmalara yol açtı.

Phil Bardsley'nin transfer itirafları

Phil Bardsley, söz konusu görüşmenin ayrıntılarını hatırlatarak Giggs'in de Elliot Anderson'ın yeteneğini çok beğendiğini ve oyuncunun takıma kazandırılması gerektiğini düşündüğünü itiraf etti. Bardsley'ye göre futbolcunun kendisi de o dönemde geleceği konusunda kararsızdı.

Buna rağmen Bardsley, bir ön libero için 100 milyon sterlinden fazla harcanması konusunda kendine özgü şüphelerini gizlemedi. Eski savunma oyuncusu, "Bu kadar para harcıyorsam, her sezon takımıma 30-40 gol kazandıracak bir oyuncuya ihtiyacım olur" diye ekledi.

Manchester United'ın alternatif planları

Manchester United başlangıçta şehirdeki rakibini geride bırakarak transfer yarışını kazanmayı planlıyordu. Ancak Nottingham Forest'ın talepleri 100 milyon sterlin sınırını aşınca kulüp yönetimi yarıştan çekilme kararı aldı. Bunun sonucunda teknik direktör Michael Carrick, transfer piyasasında başka adaylara yöneldi.

Manchester United sonunda Chelsea orta saha oyuncusu Andrey Santos ile Aston Villa kaptanı Youri Tielemans'ı kadrosuna kattı. Phil Bardsley, Belçikalı futbolcunun 35 milyon sterlin karşılığında transfer edilmesini olumlu değerlendirerek deneyiminin ve kazandığı kupaların Carrick'in takımı için önemli olduğunu vurguladı.