Neymar ve FC Cincinnati Arasındaki Görüşmeler Çıkmaza Girdi

Brezilya milli takımının yıldızı Neymar ile ABD ekibi FC Cincinnati arasındaki transfer görüşmeleri beklenmedik bir şekilde durdu. Edinilen bilgilere göre, futbolcu görüşmelerin yavaş ilerlemesinden memnun kalmayarak ABD kulübüyle olan temaslarını kesme kararı aldı. Brezilyalı hücumcunun MLS'e geçişinin lige olan ilgiyi yeni bir seviyeye taşıması beklendiği için bu durum futbol dünyasında büyük yankı uyandırıyor. Goal.com haberine göre bildiriyor.

The Athletic'in haberine göre, FC Cincinnati sportif direktörü Chris Albright ve başkan Jeff Berding, bu yılın Nisan ayında Brezilya'yı ziyaret ederek Neymar ve babasıyla bir araya geldi. Birkaç ay süren iletişimlere rağmen, Amerikan kulübü 34 yaşındaki futbolcuya resmi ve net bir teklif sunmadı. Bu belirsizliğin, Neymar ve temsilcilerinin hevesini kıran temel faktör olduğu görülüyor.

Finansal Şartlar ve Teklif Eksikliği

Neymar, finansal şartların tatmin edici olması durumunda Ohio ekibine katılmaya hazır olduğunu belirtmişti. Ancak kulüp yönetimi sözlü görüşmelerin ötesine geçmedi. Sonuç olarak, dünyanın en yetenekli futbolcularından biri geleceğini diğer seçeneklerle ilişkilendirmeyi tercih etti. Şu anda Brezilya'nın Santos kulübüyle olan sözleşmesi yıl sonuna kadar devam ediyor.

Hücum oyuncusu, bu sezon Santos formasıyla 15 maça çıkarak 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Fiziksel durumu ve oyun formunun hâlâ yüksek seviyede olması, birçok dev kulübün dikkatini çekiyor. Neymar, Barcelona ve PSG'deki kariyeri boyunca attığı 216 golle verimliliğini kanıtlamış bir isim.

Neymar'ın MLS İlgisi Bitmiş Değil

FC Cincinnati ile anlaşma sağlanamamış olsa da Neymar, Kuzey Amerika liginde oynama fikrine hâlâ olumlu bakıyor. Uygun bir proje ve finansal garantiler sunulursa, Lionel Messi'nin izinden giderek ABD'ye yol alabilir. Bunun, MLS'in pazarlama potansiyelini şüphesiz daha da artıracağı öngörülüyor.

Öte yandan Neymar, uzun bir aradan sonra Brezilya milli takımına geri döndü. İskoçya karşısında 3-0'lık galibiyetle sonuçlanan maçta 129. karşılaşmasına çıktı. Milli takım formasıyla 79 gol atan hücumcu, şu an tüm dikkatini uluslararası turnuvalara vermiş durumda.

Sonuç olarak, FC Cincinnati için bunun kaçırılmış büyük bir fırsat olduğu söylenebilir. Neymar seviyesindeki bir yıldızın transfer piyasasında boşta kalması, Orta Doğu ve Avrupa takımları dahil birçok kulüp arasındaki rekabeti kızıştıracaktır. Futbolcunun bir sonraki durağının neresi olacağı önümüzdeki aylarda netleşecek.