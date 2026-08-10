Manchester United transfer döneminin sonunda yeni seçenekleri değerlendiriyor

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Manchester United transfer döneminin sonunda yeni seçenekleri değerlendiriyor

TEAMtalk’ın aktardığı bilgilere göre, transfer döneminin son haftalarında kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Manchester United, sol bek pozisyonu için alternatif adayları ciddi şekilde değerlendiriyor. Orta saha hattını daha önce güçlendiren İngiliz devi, yaz transfer döneminde yeni bir kanat beki transfer etmeyi önceliklerinden biri olarak belirlemişti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

İlk planlara göre Old Trafford ekibinin ana hedefi Lewis Hall’du. İngiliz futbolcunun da Manchester ekibine transfer olmaya sıcak baktığı ve bu transfere olumlu yaklaştığı belirtilmişti. Ancak Newcastle United yönetimi oyuncusunu bırakma niyetinde olmadığını net biçimde gösterdi ve kulübü bu konudaki görüşmeleri şimdilik durdurmak zorunda bıraktı.

David Raum öne çıkan adaylardan biri

Durumun karmaşıklaşmasının ardından sportif direktör Jason Wilcox liderliğindeki scout ekibi diğer alternatifleri analiz etmeye başladı. Özellikle Bundesliga ekibi RB Leipzig ve Almanya Millî Takımı’nın oyuncusu David Raum, Manchester United’ın radarındaki en ciddi adaylardan biri konumunda.

28 yaşındaki futbolcunun mevcut sözleşmesinin sona yaklaşması, bu transferi İngiliz kulübü için daha da cazip hâle getiriyor. Kaynağa göre, savunma oyuncusunun sözleşmesinde yaklaşık 34 milyon sterlinlik serbest kalma bedeli bulunuyor. Ancak sözleşme uzatılmazsa transfer ücretinin 30 milyon sterlinin altına düşebileceği tahmin ediliyor.

Kişisel görüşmeler ve rekabet

TEAMtalk’a göre David Raum, Manchester United temsilcileriyle şimdiden ön görüşmeler gerçekleştirdi. Alman futbolcu, İngiliz ekibine transfer olmaya ve ilk 11’deki forma için Luke Shaw ile rekabet etmeye hazır olduğunu belirtti.

Manchester United, transfer döneminin sonuna kadar sol bek sorununu çözmek için tüm seçeneklerini değerlendiriyor. Newcastle tutumunu değiştirmezse kulübün tüm dikkatini David Raum transferine yöneltmesi bekleniyor.

Manchester UnitedDavid RaumPremier LigTransferlerLewis Hall
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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