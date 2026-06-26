2026 Dünya Kupası: G, H ve I Gruplarında Bugün Karar Maçları Oynanıyor

2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının 3. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Bugün ve yarın G, H ve I gruplarında son tur maçları oynanacak.

Gün programı I grubu karşılaşmalarıyla başlıyor. Norveç ve Fransa milli takımları 26 Haziran saat 23:59'da karşı karşıya gelecek. Aynı saatte Senegal milli takımı Irak ile sahaya çıkacak.

Bu maçlar, I grubundaki nihai sıralamalar ve play-off biletleri üzerinde büyük etkiye sahip olacak. Özellikle Fransa ve Norveç arasındaki çarpışma, grup liderliği açısından kritik önem taşıyor.

27 Haziran sabahı H grubundaki belirleyici maçlar oynanacak. Saat 05:00'te Uruguay, İspanya ile karşı karşıya gelecek. Aynı saatte Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan milli takımları da mücadele edecek.

İspanya ve Uruguay arasındaki karşılaşmanın turun en ilgi çekici maçlarından biri olması bekleniyor. Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan için ise her puan, play-off şansını korumak adına çok önemli.

Saat 08:00'de G grubunun son tur maçları başlayacak. Mısır milli takımı İran ile, Yeni Zelanda ise Belçika ile güçlerini çarpıştıracak.

26–27 Haziran tarihlerinde oynanacak maçlar:

Norveç — Fransa — 23:59

Senegal — Irak — 23:59

Uruguay — İspanya — 05:00

Yeşil Burun Adaları — Suudi Arabistan — 05:00

Mısır — İran — 08:00

Yeni Zelanda — Belçika — 08:00

Üçüncü turda hataya yer yok. Bazı takımlar grupta birinci sıra için savaşırken, diğerleri ikinci veya en iyi üçüncü olarak play-off'a çıkmaya çalışacak.

Bu nedenle, bugün ve yarınki maçların ardından bir sonraki play-off katılımcıları belli olacak.