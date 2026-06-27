H Grubu: İspanya Lider, Yeşil Burun Adaları Tarihi Play-off'ta

2026 Dünya Kupası'nda H Grubu'nun son tur maçları oynandı. İspanya, Uruguay'ı tek farklı skorla mağlup ederken, Yeşil Burun Adaları Suudi Arabistan ile berabere kalarak tarihi bir sonuç elde etti.

İspanya ve Uruguay arasındaki mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu. Maçın kaderini 42. dakikada Baena'nın attığı tek gol belirledi. Kalan sürede Uruguay beraberlik için uğraşsa da İspanyollar üstünlüğünü korudu.

Karşılaşmanın son dakikalarında Uruguaylı Canobbio kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Böylece İspanya 1-0 galip gelerek grubu 7 puanla birinci sırada tamamladı.

Dünya Kupası 2026. H Grubu, 3. Tur

Uruguay — İspanya — 0:1

Gol: Baena, 42.

Uruguay: Muslera (Roket, 46), Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria (Rodríguez, 70), Ugarte (de la Cruz, 45), Bentancur, Valverde (Viñas, 57), Canobbio, Araújo, Núñez.

İspanya: Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Merino (Olmo, 60), Rodri, Pedri (Ruiz, 60), Yamal (Williams, 76), Baena (Pino, 66), Oyarzabal (Ferran, 76).

Sarı Kartlar: Baena, 46; Sanabria, 54; Varela, 58; de la Cruz, 90+3.

Kırmızı Kart: Canobbio, 90+5.

Grubun diğer maçında Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan golsüz berabere kaldı. Her iki takım da pozisyonlar yakalasa da kaleler düşmedi.

Yeşil Burun Adaları — Suudi Arabistan — 0:0

Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Pina (Moreira, 90+4), Roberto Lopes, Borges, Paulo, Lenini, Mendes (Rodrigues, 71), Duarte, Monteiro (Duarte, 71), Semedo (Varela, 61), Livramento (da Costa, 61).

Suudi Arabistan: Al Owais, Abdulhamid, Al Amri, Al-Tembakti (Lajami, 33), Bushal (Al Harbi, 82), Madash (Al Hamdan, 66), Nasser Al-Dawsari, Al-Haybari (Juvair, 46), Salem Al-Dawsari (Ash Shamat, 66), Kanno, Al-Buraykan.

Sarı Kartlar: Abdulhamid, 4; Pina, 9; N. Al-Dawsari, 67; Al-Buraykan, 90+3.

Bu sonucun ardından Yeşil Burun Adaları 3 puanla grubu ikinci sırada tamamladı. Takım, Dünya Kupası'na ilk katılımında play-off aşamasına yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.

H Grubu'nun final durumu: