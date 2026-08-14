Manchester City orta saha oyuncusu Suudi Arabistan'a gidiyor

·2·Spor
Manchester City orta saha oyuncusu Suudi Arabistan'a gidiyor

The Independent'ın aktardığı bilgilere göre Manchester City'nin orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders, kariyerine Suudi Pro Lig'inde devam edecek. Hollandalı futbolcu, 51 milyon sterlin karşılığında Al-Qadsiah'a transfer oluyor. Bu beklenmedik anlaşma kapsamında futbolcu, İngiltere şampiyonasında yalnızca bir sezon oynadıktan sonra Etihad Stadyumu'ndan ayrılıyor. Haberi Goal.com veriyor .

Reijnders, yeni takımıyla kişisel sözleşme şartlarında tamamen anlaşmaya vardı ve transferin resmileşmesi an meselesi. Manchester City yönetimi, futbolcuyu geçtiğimiz yaz Milan'dan 46,5 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmıştı. Böylece İngiliz kulübü bu satıştan önemli bir kâr elde ederken, bu yaz transfer dönemindeki toplam satış geliri yaklaşık 100 milyon sterline ulaştı.

Sahadaki konum ve kadro değişiklikleri

Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkıp 7 gol attı. İç ligden de kendisine ilgi olmasına rağmen sonunda Suudi Arabistan kulübünü seçti. Sezona etkileyici bir başlangıç yapmasına karşın orta saha oyuncusu, sezonun sonlarına doğru ilk 11'deki yerini kaybetmişti.

Eski teknik direktör Pep Guardiola, merkezde kaptan Bernardo Silva ile İspanyol ön libero Rodri'nin oluşturduğu ikiliye daha fazla şans vermişti. Silva'nın takımdan ayrılması ve Rodri'nin Barcelona'nın öncelikli hedefi hâline gelmesiyle birlikte kulübün orta saha hattında köklü değişiklikler yaşanıyor.

Finansal özgürlük ve yeni planlar

Nathan Aké ve James Trafford'un satışlarıyla birlikte elde edilen toplam 100 milyon sterlinlik gelir, Manchester City'ye transfer piyasasında büyük bir finansal hareket alanı sağlıyor. Merkezdeki kayıpları telafi etmek isteyen kulüp, Nottingham Forest'ın yeteneği Elliot Anderson'ı 116 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı.

Aké'nin Fenerbahçe'ye, Trafford'un ise Leeds United'a satılması, kulübün yaz transfer döneminde kadro derinliğini artırma ve finansal istikrarı sağlama stratejisini ortaya koyuyor. Kulüp yönetimi, geçtiğimiz sezonlarda deneyimli oyunculara dayanan kadroyu büyük ölçüde yenilemeye karar verdi.

Tijjani Reijnders'ın kısa süreli Manchester City kariyeri de bu acımasız değişimin kurbanı oldu. Oyuncunun hızlı bir şekilde satılması, kulübe önemli miktarda kaynak sağlarken yeni taktik fikirlerle örtüşen futbolcuları kadroya katma imkânı sunuyor.

Manchester CityTijjani ReijndersTransferİngiltere Premier LigiSuudi Pro Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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