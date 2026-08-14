Real Madrid'de ilk sorunlar: savunma hattında kriz

İspanya La Liga'da yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Real Madrid ciddi bir kadro sorunuyla karşı karşıya kaldı. AS'ın aktardığı bilgilere göre kulübün stoper hattı sakatlıklarla boğuşuyor ve teknik direktör José Mourinho sezonun başlangıcı öncesinde zor bir durumda kalmış durumda. Bu konudaki haberi Goal.com aktarıyor .

Şu anda A takımda yalnızca beş savunmacı kaldı. Bunlardan ikisi, Éder Militão ve Raúl Asencio, sakatlıkları nedeniyle Espanyol karşısında oynanacak sezonun ilk maçını kaçıracak. Bu durum, taraftarlarda geçmiş sezonlardan kalan endişe verici anıları yeniden canlandırıyor.

Savunmanın merkezinde yeni üçlü

Bu durum karşısında teknik ekip, sezonun başlangıcında üç stoperle oynamak zorunda kalıyor. Dean Huijsen, Antonio Rüdiger ve Ibrahima Konaté'nin sahadaki ana yükü üstlenmesi bekleniyor.

Bu üçlünün hazırlık süreci farklı şekilde ilerliyor. Ibrahima Konaté, geçtiğimiz pazartesi günü antrenmanlara döndü. Fransız stoperin La Liga maçlarına kadar ideal formuna ulaşabilmesi için iki haftası ve Schalke karşısında oynanacak bir hazırlık maçı bulunuyor.

Dean Huijsen ise küçük bir sakatlık nedeniyle ilk resmi sınavını kaçırdı. Geçen sezon takımın en fazla forma giyen stoperi olan Huijsen, 40 maçta görev yapmıştı. Deneyimli Antonio Rüdiger ise dizindeki sorunlara rağmen Ferencváros karşısındaki hazırlık maçında 45 dakika oynadı ve Deportivo karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Akademiden destek ve gelecek planları

Sezon başlamadan hastanelerin futbolcularla dolması takım çevresinde çeşitli endişelere yol açıyordu. Ancak böylesine zor dönemlerde Real Madrid, her zamanki gibi akademisine güvenerek soruna çözüm bulmayı başarıyor.

La Liga'nın başlangıcı öncesinde ortaya çıkan bu kriz, José Mourinho'nun takımının uzun şampiyona maratonundaki ilk ciddi sınavı olacak. Savunma hattındaki dengeyi yeniden kurmak ve yedek seçeneklerini artırmak, kulübün önündeki temel görevlerden biri olmaya devam ediyor.