Wesley Fofana, Chelsea'de İstikrar İhtiyacını Vurguladı

·2·Spor
Wesley Fofana, Chelsea'de İstikrar İhtiyacını Vurguladı

Londra temsilcisi Chelsea'nin stoperi Wesley Fofana, takımda uzun süredir beklenen istikrarı sağlamanın önemini vurguladı. Bu açıklama, “Aristokratlar” yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun yönetiminde yeni bir döneme adım atarken geldi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

BBC Sport'un haberine göre, son yıllarda takımda sık sık teknik direktör değişikliği yaşanması ve 1 milyar sterlinden fazla harcama yapılmasına rağmen kadroda devamlı değişiklikler olması futbolcuları endişelendiriyor. Xabi Alonso, BlueCo konsorsiyumunun 2022'de kulübün sahibi olmasından bu yana göreve getirilen dokuzuncu teknik direktör oldu. Hatırlanacağı üzere Antonio Conte, 2016-2018 yılları arasında iki tam sezon görev yapan son teknik direktör olarak kaldı.

Ağır sakatlıkların ardından geçen sezon 38 maçta forma giyen Fofana, kulüp yönetiminin de geleceğe ilişkin olarak futbolcularla aynı görüşü paylaştığını belirtti. Fransız oyuncuya göre tüm futbolcular takımda uzun vadeli ve istikrarlı bir ortam istiyor; yönetim de bu konuda aynı yaklaşımı benimsiyor.

Transferler Ve Kadro Rekabeti

Chelsea yaz transfer döneminde aktif hareket ederek kadrosuna 10 yeni futbolcu kattı. Bu isimler arasında Jordan Henderson ve Danny Welbeck gibi deneyimli oyuncuların yanı sıra Morgan Rogers ve Maxence Lacroix gibi yüksek bedelli transferler de bulunuyor.

Kulüpte Cole Palmer ve Reece James gibi 9 veya 10 “dokunulmaz” oyuncudan oluşan bir grup bulunduğu söylense de Fofana, ilk 11 için rekabetin son derece yoğun olduğunun farkında. Fransız futbolcuya göre herkes antrenmanlarda kendini göstermeli ve teknik direktörün güvenini kazanmalı.

“Belki bazı arkadaşlar ayrılır, bazıları gelir. Benim içinse en önemli görev iyi çalışmak, fiziksel durumumu korumak ve teknik direktörün kararını beklemek. Futbolda ‘yerim garanti’ diyemezsiniz,” diye ekledi Fofana.

Yeni Sezon Öncesi Sınavlar

Chelsea, cumartesi günü Real Sociedad'a karşı son hazırlık maçını oynayacak ve ardından 24 Ağustos'ta Premier League kapsamında sahasında Fulham'ı konuk edecek.

İspanyol teknik direktör Xabi Alonso, en iyi oyun sistemini oluşturma ve yaz transfer döneminde kadroya katılan oyuncuları takıma hızlıca adapte etme konusunda hemen baskı altına giriyor. Sezonun başlangıcındaki sonuçlar, Chelsea'deki bu yeni dönemin istikrar getirip getiremeyeceğini gösterecek en önemli ölçüt olacak.

ChelseaWesley FofanaXabi AlonsoPremier LeagueFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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