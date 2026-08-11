Rivian CEO'su RJ Scaringe, TechCrunch Disrupt 2026'da konuşacak

Elektrikli otomobilleri tasarlamak, bunları geniş ölçekte üretmek ve teslim etmek; tedarik zincirini ve fabrika altyapısını kapsayan karmaşık bir süreçtir. ixbt.com'un haberine göre Rivian CEO'su RJ Scaringe, bu ileri düzeydeki zorlukları ve elde edilen sonuçları San Francisco'da düzenlenecek TechCrunch Disrupt 2026 etkinliğinde ayrıntılı olarak anlatacak. Bu konuda Techcrunch.com bildiriyor .

Günümüzde Riv, yapay zekâ, yazılım, robotik, üretim ve ulaşım sektörlerinin kesişiminde faaliyet gösteriyor. RJ Scaringe, geçtiğimiz yıllarda bu alanları birleştirmenin yalnızca mümkün olduğunu değil, gelecekte rekabetin de artacağını kanıtlamaya çalıştı. Etkinliğin bu yıl 13–15 Ekim tarihlerinde San Francisco'daki Moscone Center kompleksinde düzenlenmesi planlanıyor.

R2 crossover modeli ve yeni pazar stratejisi

Rivian şu anda yaklaşık 58.000 ABD dolarına mal olacak R2 modelinin üretimini başlatıyor. Scaringe, daha pahalı R1T ve R1S modellerinin ulaşamadığı daha geniş bir pazar payını bu yeni SUV ile elde etmeyi planlıyor. Pahalı elektrikli otomobillere olan talebin yavaşlaması ve özellikle Çinli daha ucuz elektrikli otomobil üreticilerinden gelen güçlü rekabet ortamında bu lansman, şirket için en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Otomotivin yanı sıra Scaringe, faaliyetlerini diğer gelecek vadeden sektörlere de genişletiyor. Özellikle 2028'e kadar Seviye 4 tam otonom sürüş sistemine geçiş için bir yol haritası hazırlandı. Rivian ayrıca ABD'nin en büyük şarj ağlarından birini kurmak amacıyla kendi şarj istasyonu ağını genişletmeye devam ediyor.

Robotik ve yapay zekânın birleşimi

RJ Scaringe ayrıca bu yıl 900 milyon dolar yatırım almayı başaran insansı robot şirketi Mind Robotics'i kurdu. Scaringe, bu şirkette icra kurulu başkanı ve geçici CEO görevlerini yürütüyor; Rivian ise şirketin büyük hissedarı ve ana müşterisi konumunda.

ABD'nin Illinois eyaletindeki Normal şehrinde bulunan Rivian fabrikasının, insanların ve robotların montaj hattında iş birliği yapacağı bir alana dönüştürülmesi planlanıyor. Scaringe, bunun gelecekte ortaya çıkması beklenen iş gücü açığını çözme fırsatı sunacağını düşünüyor. TechCrunch Disrupt 2026 katılımcıları, bu yatırımların nasıl birbirine bağlandığı ve fiziksel dünyada üretim yaparken yapay zekânın uygulanmasına ilişkin deneyim hakkında doğrudan bilgi edinebilecek.