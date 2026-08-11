Google ana sayfasında yeni yapay zekâ araçlarını test ediyor

·45·Teknoloji
Google ana sayfasında yeni yapay zekâ araçlarını test ediyor

Google, onlarca yıldır değişmeden kalan ana sayfa tasarımını köklü biçimde yenileme yolunda bir adım daha attı. ixbt.com’un aktardığına göre şirket, bazı kullanıcılar için geleneksel «Ara» düğmesini kaldırarak yerine yapay zekâ işlevlerine yönlendiren üç özel kısayol ekledi. Bu değişiklik internet dünyasında büyük ilgi uyandırıyor; zira arama motorlarının evriminde koca bir dönem sona eriyor olabilir. Ixbt.com bu konuda haber veriyor.

Şimdilik bu yenilik yalnızca kimlik doğrulaması yapılmamış küçük bir kullanıcı grubunda test ediliyor. Deney, birkaç farklı tarayıcıda tespit edildi ancak şirket tarafından resmen duyurulmadı. Buna rağmen bu yaklaşım, Google’ın stratejisinde kullanıcılara yalnızca bilgi aramanın ötesinde, doğrudan iletişim kurma ve içerik oluşturma olanakları sunmaya öncelik verildiğini gösteriyor.

Yeni arayüz ve yapay zekâ özellikleri

Arama çubuğunun altında yer alan yeni kısayollar üç temel yönü kapsıyor: görsel oluşturma (Create images), dosyalar hakkında soru sorma (Ask about files) ve fikirleri tartışma ya da beyin fırtınası yapma (Brainstorm). Bununla birlikte, popüler «Kendimi Şanslı Hissediyorum» düğmesi yerinde kalırken AI Mode arama çubuğunun içinde korunuyor.

Bu araçların çalışma şekli, kullanıcının hesabına giriş yapıp yapmadığına göre değişiyor. Özellikle belgeleri yükleyip bunlarla ilgili soru sorma veya Gemini ile sohbet başlatma gibi işlevler, kimlik doğrulaması olmadan da çalışıyor. Ancak yapay zekâ yardımıyla görsel oluşturma işlevini kullanmak için sisteme giriş yapmak gerekiyor. İlginç olan şu ki kullanıcı hesabına giriş yaptığında bu üç yeni kısayol kayboluyor, hesaptan çıktığında ise yeniden görünüyor.

Stratejik dönüş ve gelecek beklentileri

Google ana sayfası muhafazakâr tasarımıyla öne çıkıyor ve «Ara» düğmesi de temel unsurlarından biri olarak kabul ediliyordu. Yeni deney ise kullanıcılara yalnızca bilgi arama değil, verilerini analiz etme, içerik oluşturma ve Gemini modeliyle doğrudan iletişim kurma olanağı sunan bir ortam sağlıyor.

Uzmanlara göre bu yaklaşım, şirketin geleneksel arama sonuçlarını göstermekten, sorgunun oluşturulması aşamasında yapay zekâyla etkileşime geçmeye yöneldiğini gösteriyor. Bu test başarılı kabul edilir ve geniş kitlelere sunulursa, arama motorları tarihindeki en dikkat çekici arayüz değişikliklerinden biri olacak.

GoogleGeminiTeknolojiArama MotoruYapay Zekâ
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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