Anthropic'in bilinmeyen modeli Riemann hipotezinde ciddi ilerleme kaydetti

·7·Teknoloji
Anthropic'in bilinmeyen modeli Riemann hipotezinde ciddi ilerleme kaydetti

Matematiğin en karmaşık ve 150 yılı aşkın süredir çözülemeyen bilmecelerinden biri olan Riemann hipotezi alanında önemli bir bilimsel adım atıldı. ixbt.com'un haberine göre, Anthropic şirketinin henüz kamuoyuna sunulmayan yapay zekâ modeli, bu karmaşık sorunu çözme konusunda beklenmedik başarılar elde etti ve hipotezin geçerli olduğu çözümlerin alt sınırını önemli ölçüde yükseltti. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Asal sayıların dağılımına odaklanan Riemann hipotezinin genel bir ispatını bulan araştırmacı için günümüzde 1 milyon dolar tutarında bir ödül bulunuyor ve bu ödül hâlâ sahibini bekliyor. Modern sinir ağları bu sorunu henüz tamamen çözemese de, bilim ve matematikte yeni fikirler keşfetme yetenekleri hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Yapay zekânın bağımsız bilimsel araştırması

Bu başarının en şaşırtıcı yönü, nasıl elde edildiği. Anthropic çalışanlarından biri, derin matematik bilgisine sahip olmamasına rağmen modele hipotezi ispatlamak için ciddi bir girişimde bulunma görevi verdi. Ardından sistem, bir buçuk gün boyunca tüm süreci kendisi koordine ederek bağımsız biçimde çalıştı.

Bu süre boyunca model, sorunu çözmek için toplam 650 farklı fikri test etti. Çalışma sırasında 60 küçük ajan (alt ajan), birbirleriyle koordineli biçimde hareket etti. Bilimsel makalenin ekinde belirtildiği üzere, bu ajanlardan 2'si temel matematiksel fikirleri geliştirdi, 13'ü fikirlere katkıda bulundu, 30'u yeni bir çözüm bulmaya çalıştı, 13'ü kanıtların doğruluğunu denetleyen doğrulayıcı olarak görev yaptı, kalan 2'si ise ilk bilimsel makalenin yazılmasına yardımcı oldu.

Bilim camiasındaki tartışmalar ve endişeler

Elde edilen sonuçlar, Anthropic şirketinin kurum içindeki matematik uzmanları tarafından doğrulandı ve açık kaynaklı Lean ispat yardımcısı kullanılarak resmileştirildi. Bu, büyük dil modellerinin (LLM) katılımıyla elde edilen son matematiksel başarılardan biri. Yapay zekâ modellerinin bu yıl Erdős problemlerinin bazılarını çözmesi de bunun çarpıcı bir örneği.

Bu büyüme hızı, matematik alanında hem hayranlık hem de ciddi endişe yaratıyor. Haziran ayında imzalanan kamuya açık bildiride, tanınmış matematikçiler yapay zekânın bilimin temel değerlerine zarar verebileceği konusunda endişelerini dile getirmişti. Özellikle gerçek matematiksel kanıtların bir yazara ait olması ve doğrulukları konusunda kişisel sorumluluk üstlenilmesi gerektiği vurgulandı.

Buna rağmen alan uzmanları, yeni araştırma yöntemlerine nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda ikiye bölünmüş durumda. Fields Madalyası sahibi Timothy Gowers, yayımlanan açıklamaya yanıt olarak kaleme aldığı blog yazısında, yapay zekânın etkisinin matematiği daha karmaşık ve olumlu bir yönde değiştirebileceğini sorguladı.

Yapay ZekâMatematikRiemann HipoteziAnthropicBilimsel Keşif
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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