Joby Aviation, Resonant Sciences şirketini 500 milyon dolara satın aldı

·8·Teknoloji
Joby Aviation, Resonant Sciences şirketini 500 milyon dolara satın aldı

Elektrikli hava araçları geliştiren Joby Aviation, savunma sektöründeki faaliyetlerini genişletmek amacıyla Resonant Sciences şirketini 500 milyon dolar karşılığında nakit ve hisse senedi ödemesiyle satın almak üzere anlaşmaya vardı. Düzenleyici kuruma sunulan resmi belgelere dayandırılan haberlere göre bu büyük anlaşma, şirketin askeri alandaki konumunu daha da güçlendirmeye yönelik bir sonraki önemli adım olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Ohio merkezli Resonant Sciences, radyo frekansı ve sensör sistemleri üretiminde uzmanlaşmış durumda ve gelecekte Joby bünyesinde özel savunma odaklı bir işletme olarak faaliyet gösterecek. Bu yeni birime şirketin kurucularından ve CEO'su J. Micah North liderlik edecek. Birim ayrıca Joby'nin türbin-elektrikli ve hidrojen-elektrikli motorlara sahip hava araçları ile otonom teknoloji projelerini de kapsayacak.

Savunma birimi, temel hedeflere odaklanmaya yardımcı olacak

Joby Aviation temsilcilerine göre yeni savunma biriminin kurulması, şirketin ana ekibinin ticari elektrikli hava taksisinin sertifikasyonu, üretimi ve pazara sunulması süreçlerine tamamen odaklanmasını sağlayacak. Kaliforniya merkezli Joby, kısa mesafelerde insan ve yük taşımak üzere tasarlanan kentsel elektrikli hava taksileri ağı kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket son iki yılda savunma alanındaki projelerini daha açık biçimde geliştirmeye başladı. Geçen yıl Joby, savunma yüklenicisi L3Harris Technologies ile bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, askeri amaçlarla kullanılmak üzere otonom uçuş yapabilen yeni bir gaz türbinli hibrit dikey kalkış ve iniş (VTOL) hava aracının geliştirilme olanaklarını araştırmayı amaçlıyor.

Teknolojik entegrasyon ve finansal istikrar

Resonant Sciences'ın satın alınması, Joby'ye hemen gelir sağlayan hazır bir işletme sunuyor. Belgelere göre Resonant, son 12 ayda 100 milyon dolar gelir elde etti ve ABD hükümeti tarafından yürütülen gizli programlara erişim imkanına sahip. Şirketin radyo frekansı ve sensör teknolojileri, Joby'nin özel elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) hava araçlarını geliştirmesine önemli katkı sağlayacak.

eVTOL hava araçlarının geliştirilmesi, sertifikasyonu ve seri üretimi yıllar ile büyük mali harcamalar gerektiriyor. 2021'de halka açılan Joby, yatırımcı güvenini korumak için yakın vadede gelir sağlayacak kaynakları aktif biçimde arıyor. Şirket özellikle geçen yıl Blade Air Mobility'nin helikopterle ulaşım hizmetleri işletmesini yaklaşık 125 milyon dolara satın almıştı.

Joby Aviation bu stratejik adımlarla yalnızca önemli altyapı ve gelir kaynakları elde etmekle kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki ticari ve savunma projelerini finanse etmek için sağlam bir temel oluşturuyor. Yeni savunma biriminin kurulması ise gelecekteki teknolojik ilerlemeler için geniş fırsatlar sunuyor.

Joby AviationResonant ScienceseVTOLTeknolojiSavunma
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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