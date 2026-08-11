Paxtakor'dan farklı galibiyet: Al Husayn'ı mağlup etti ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'e yükseldi!

Taşkent temsilcisi Paxtakor, AFC Şampiyonlar Ligi Elit elemeleri kapsamında Ürdün'ün Al Husayn ekibiyle oynadığı kritik karşılaşmada farklı ve etkileyici bir galibiyet aldı. Taşkent'te oynanan mücadelede Aslanlar, rakip kaleye karşılıksız 3 gol atarak kıtanın en prestijli kulüp turnuvası olan AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in ana aşamasına yükseldi.

Bu galibiyetle Paxtakor, Ürdün ekiplerinin Özbekistan kulüplerine karşı süregelen yenilmezlik serisine son verdi ve taraftarlarına gerçek bir bayram yaşattı.

Hamdamov'dan iki gol, Resan'dan son nokta

Karşılaşma ev sahibi ekibin aktif ve tempolu hücumlarıyla başladı. Mücadelenin henüz 8. dakikasında Dostonbek Hamdamov rakip savunmanın hatasından yararlanarak skoru açtı: 1-0.

Oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan Paxtakor, 30. dakikada farkı artırdı. Yine Dostonbek Hamdamov üstün yeteneğini göstererek ikinci golünü attı ve Taşkent ekibinin üstünlüğünü pekiştirdi.

İkinci yarı da Aslanlar'ın üstünlüğüyle başladı. 52. dakikada Iraklı lejyoner Bashar Resan rakip kaleyi isabetli bir vuruşla buldu ve karşılaşmanın nihai skorunu belirledi: 3-0.

AFC Şampiyonlar Ligi Elit grup aşaması — Paxtakor yoluna devam ediyor

Bu galibiyet Paxtakor için büyük stratejik önem taşıyor. Bu sezondan itibaren yeni formatta düzenlenen ve Asya'nın en güçlü kulüplerini bir araya getiren AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasında ülkemizi artık Aslanlar temsil edecek.

Takımın teknik direktörü ve futbolcular, maç boyunca taktik disiplin ile üst düzey fiziksel hazırlık sergileyerek Ürdün şampiyonuna hiçbir fırsat tanımadı.

Maç bilgileri

AFC Şampiyonlar Ligi Elit — Eleme aşaması

Paxtakor (Özbekistan) – Al Husayn (Ürdün) — 3-0

Goller: Dostonbek Hamdamov (8, 30), Bashar Resan (52).

Paxtakor kadrosu: 35. Sanjar Quvvatov, 4. Zaid Tahsin, 8. Dilshod Saitov (7. Hojiakbar Alijonov, 46), 10. Akmal Mozgovoy, 17. Dostonbek Hamdamov (11. Hojimat Erkinov, 68), 21. Bashar Resan (77. Oybek Bozorov, 68), 23. Abdurauf Bo‘riyev, 29. Ayman Hussayn (Stefan Chinedu, 76), 34. Sherzod Nasrullayev, 50. Flamarion, 55. Muhammadrasul Abdumajidov.

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