Cruzeiro forvetinin tanıtımındaki talihsiz an sosyal medyayı salladı

·40·Spor
Cruzeiro forvetinin tanıtımındaki talihsiz an sosyal medyayı salladı

Futbol dünyasında yeni bir takıma transfer olma törenleri genellikle parlak anılar ve neşeli dakikalarla dolu olur. Ancak Suudi Arabistan’ın Neom kulübünden Brezilya ekibi Cruzeiro’ya kiralık olarak transfer olan forvet Luciano Rodríguez için bu gün, beklenmedik bir utançla hatırlanacak. Goal.com’un haberine göre, 23 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun resmi tanıtım törenindeki bir an sosyal medyada hızla viral oldu ve hararetli tartışmalara yol açtı. Goal.com bildiriyor .

Cruzeiro’ya katılıp sözleşme imzaladıktan sonra taraftarlar ve basın mensuplarının karşısına sahnede çıkan Luciano Rodríguez’in yanına sevgilisi, model Antonela Chavalia da geldi. Sosyal medyadaki etkinliği nedeniyle birçok kişi tarafından “Uruguaylı Kim Kardashian” olarak adlandırılan modelin törendeki hareketi herkesi şaşırttı. Futbolcu sevgilisine sarılıp onu yanağından öpmeye çalıştığı sırada genç kadın aniden sahneden aceleyle ayrıldı.

Bunun sonucunda Luciano Rodríguez kamuoyu önünde zor durumda kaldı, ne yapacağını şaşırdı ve durumu yumuşatmaya çalışırken başını kaşıyıp şaşkın bir şekilde etrafa bakakaldı. Bu görüntüler kısa sürede internette hızla yayılarak milyonlarca izleyicinin dikkatini çekti. Taraftarlar ve sosyal medya kullanıcıları, çift arasında ciddi bir anlaşmazlık yaşandığı yönünde çeşitli tahminlerde bulundu.

Sosyal medya yıldızından açıklama

İnternette alevlenen hararetli tartışmaların ardından 170 binden fazla takipçisi bulunan Antonela Chavalia, yaşanan yanlış anlaşılmaya açıklık getirmek zorunda kaldı. Çift arasında hiçbir sorun olmadığını kesin bir dille vurgulayan model, davranışını büyük bir futbol kulübündeki yüksek baskılı ortamla açıkladı.

Model açıklamasında durumu şöyle anlattı: “Sahneye girdiğimde onu tebrik ettim, çıkarken ise çok heyecanlanmıştım. Bu an beni tamamen etkisi altına aldı ve ona biraz alan bırakmanın daha doğru olacağını düşündüm. Burada hiçbir saygısızlık ya da insanların düşündüğü gibi başka bir olumsuz durum yoktu.”

Cruzeiro ve önündeki zorlu sınavlar

Cruzeiro taraftarları, saha dışındaki bu tür küçük aksiliklerin Luciano Rodríguez’in performansını olumsuz etkilememesini umuyor. Brezilya Ligi puan tablosunda şu anda beşinci sırada bulunan takım, lider Palmeiras’ın 15 puan gerisinde. Uruguay Milli Takımı’nın Dünya Kupası için açıkladığı 23 kişilik geniş kadroya giremese de Rodríguez kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Daha önce Sunderland’in de ilgilendiği forvet, Güney Amerika’nın en rekabetçi liglerinden birinde kendini denemek için Brezilya’yı seçti. Yeni takımındaki ilk maçına çok kısa süre içinde, bu hafta çıkabilir. Cruzeiro’yu Brezilya futbolu için büyük önem taşıyan ve güçlü rakiplerden biri olan Flamengo’ya karşı Copa Libertadores’te zorlu bir mücadele bekliyor.

Luciano RodríguezCruzeiroBrezilya LigiAntonela ChavaliaCopa Libertadores
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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