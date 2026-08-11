Roskosmos ve Yandex Pogoda güneş tutulmasını canlı yayınlayacak

·9·Teknoloji
Roskosmos ve Yandex Pogoda güneş tutulmasını canlı yayınlayacak

Gelecek yıl doğanın en nadir ve hayranlık uyandıran olaylarından biri olan tam güneş tutulması gözlemlenecek. Coğrafi konumu veya elverişsiz hava koşulları nedeniyle bu devasa astronomik olayı kendi bölgelerinde izleyemeyecek milyonlarca insan için özel bir fırsat sunuluyor. ixbt.com’un bildirdiğine göre, 12 Ağustos 2026’da Roskosmos ve Yandex Pogoda hizmeti, Sankt Petersburg’daki ünlü Lakhta Center’dan güneş tutulmasının özel çevrim içi yayınını gerçekleştirecek. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor .

Bu eşsiz yayının Moskova saatiyle 20.00’de başlaması planlanıyor. Organizatörlere göre yayın, coğrafi olarak bu olayın dışında kalan veya gökyüzü bulutlarla kaplı olan bölgelerdeki insanların uzay gösterisinin keyfini çıkarmasını sağlayacak. Uzmanlar, bu tür geniş kapsamlı çevrim içi gösterimlerin bilimi yaygınlaştırmada ve kamuoyunda astronomiye ilgi uyandırmada önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

Güneş tutulmasının coğrafi özellikleri ve bölgelere göre dağılımı

Uzmanların verdiği bilgilere göre tutulmanın tamlık evresi çok dar bir hat boyunca ilerleyecek. Bu bölge Rusya’nın kuzey kesimlerini, Kuzey Buz Denizi sularını, Grönland’ı, İzlanda’yı, ayrıca İspanya’nın kuzeyini ve Portekiz’in küçük bir bölümünü kapsıyor. Bu bölgelerde Ay, güneş diskini tamamen örtecek ve hava açık olduğu takdirde eşsiz güneş tacını gözlemlemek mümkün olacak.

Bununla birlikte Moskova, Sankt Petersburg ve Avrupa’nın büyük bölümünde bu tutulma yalnızca kısmi olarak görülecek. Güneşin Ay tarafından örtülme oranı, tamlık hattına ne kadar uzakta bulunulduğuna bağlı olacak ve bazı yerlerde bu olay neredeyse fark edilmeyebilecek. Bu nedenle çevrim içi yayın, coğrafi sınırlamaları aşarak herkesin süreci eksiksiz izlemesine olanak tanıyacak.

Canlı yayın programı ve uzmanların katılımı

İzleyicileri yalnızca güzel bir manzara değil, aynı zamanda bilimsel ve eğitici bir program da bekliyor. Yayın sırasında tanınmış astrofotoğrafçı Nikolay Vodovin ile Rusya Bilimler Akademisi Ana Astronomi Gözlemevi’nde görev yapan bilim insanı Yelena Kupriyanova uzman olarak yer alacak. Uzmanlar izleyicilere tutulma mekanizmalarını, yaklaşan astronomik olayın özelliklerini ve güneşi güvenli şekilde gözlemleme kurallarını ayrıntılı olarak anlatacak.

Belirtildiğine göre bu ilgi çekici yayını izlemek için çeşitli kolay platformlar sunulacak. Yayın, doğrudan Yandex Pogoda web sitesinden ve mobil uygulamasından, ayrıca Roskosmos’un VKontakte sosyal ağındaki resmi topluluğundan izlenebilecek. Yayının ardından kaydı kurumun sosyal medya hesaplarında ve Kinopoisk platformundaki Astrograf programı kapsamında yayımlanacak.

Yandex PogodaRoskosmosGüneş TutulmasıAstronomiLakhta Center
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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